Le Président de la Russie Vladimir Poutine et le Président du Burkina Faso Ibrahim Traoré

Moscou accueille du 16 au 20 octobre un forum économique Russie-Afrique décisif, dans un contexte géopolitique tendu et de recomposition des partenariats Sud-Sud.

À l'heure où les équilibres mondiaux basculent, la Russie entend renforcer son ancrage en Afrique à travers un événement phare : le forum économique Russie-Afrique, qui se tient à Moscou du 16 au 20 octobre. Porté par le Kremlin et des acteurs économiques russes, ce sommet ambitionne de transformer les relations russo-africaines en leviers concrets d'investissements, de coopération sécuritaire, et de codéveloppement technologique.

« L'Afrique est une priorité stratégique pour la Russie dans la construction d'un ordre mondial multipolaire », déclarait Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, lors du dernier sommet de Saint-Pétersbourg.

Un agenda politique et économique assumé

Les objectifs affichés sont renforcer la coopération bilatérale et multilatérale; promouvoir les investissements directs étrangers russes sur les marchés africains, notamment dans l'énergie, l'agriculture, les infrastructures et la sécurité ; encourager les porteurs de projets africains à tisser des partenariats stratégiques avec des institutions russes. L'événement prévoit une exposition multisectorielle, des conférences thématiques, ainsi que des rencontres B2B, positionnant le forum comme une plateforme de diplomatie économique active.

Vers une redéfinition des dépendances économiques ?

Alors que les flux économiques traditionnels entre l'Afrique et l'Occident subissent tensions et conditionnalités politiques, la Russie propose un narratif alternatif : celui d'un partenariat fondé sur la souveraineté et les intérêts communs, à rebours des logiques d'aide ou de sanctions.

Selon les données de l'Institut de commerce extérieur russe, les échanges Russie-Afrique ont atteint 18 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 22 % en deux ans. Le Kremlin ambitionne de doubler ce volume d'ici à 2030. « Ce forum vise à construire une alliance économique durable fondée sur des complémentarités, pas sur des asymétries », analyse Dr Inoussa Traoré, économiste, spécialiste des relations Afrique-Eurasie.

Défis et critiques

Si l'initiative reflète une volonté d'influence économique et diplomatique, certains observateurs s'interrogent sur la capacité réelle de la Russie à soutenir ses engagements en Afrique, dans un contexte de pressions internationales liées à la guerre en Ukraine, de sanctions économiques occidentales, et de contraintes budgétaires internes. D'autres alertent sur le risque d'une instrumentalisation géopolitique du partenariat russo-africain, notamment dans des zones sensibles (Sahel, Afrique centrale), où la dimension sécuritaire reste fortement politisée.

Au-delà de l'événement, ce forum s'inscrit dans la bataille mondiale pour l'influence sur les marchés africains, où Chine, Turquie, Émirats et Inde multiplient déjà les initiatives. Il illustre aussi une volonté stratégique : repositionner la Russie comme partenaire alternatif au Sud, en misant sur l'économie comme vecteur de diplomatie et de présence. Pour les pays africains, il s'agit à la fois d'une fenêtre de financement, et d'un test de souveraineté dans la diversification des alliances.