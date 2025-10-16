Maroc: Lancement de l'IRONMAN 70.3 à Agadir - Un événement sportif d'exception

Dimanche 26 octobre 2025, la ville d'Agadir accueillera pour la première fois l'IRONMAN 70.3, sous l'égide de la Wilaya d'Agadir Sous Massa. Cet événement sportif mondialement réputé réunira des participants issus de 40 pays, prêts à relever le défi du triple effort : 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied.

Maroc, terre d'accueil et de diversité culturelle, ce rendez-vous est une opportunité majeure pour promouvoir non seulement la compétition mais aussi la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. La région du Souss, avec son climat idéal oscillant entre 20 et 25 degrés en cette fin d'octobre, offrira un cadre unique mêlant bord de l'océan Atlantique et chaînes de l'Atlas, invitant à la découverte touristique et sportive.

Au-delà de l'épreuve, l'IRONMAN 70.3 d'Agadir s'inscrit dans une dynamique d'attractivité du tourisme sportif, visant à attirer une clientèle internationale au fort pouvoir d'achat, notamment pour des stages d'entraînement dans des conditions climatiques privilégiées et une connectivité aisée avec l'Europe.

La veille de la compétition principale, plusieurs événements accompagneront la manifestation pour inclure les familles et les habitants d'Agadir, à savoir la course IRONKIDS, dédiée aux enfants de 7 à 14 ans, pour initier les plus jeunes champions aux joies du triathlon, la Fun Run, une course de 5 km organisée en hommage aux femmes atteintes de cancer du sein, sous la bannière "Octobre Rose" : un moment de solidarité symbolique, et le "IRONMAN Village", situé au coeur de la Corniche d'Agadir, sera le centre nerveux de l'événement avec diverses animations, dont la promotion de la Coupe d'Afrique CAF 2025.

Cette première édition délivrera également 60 places qualificatives pour les Championnats du monde IRONMAN 70.3 qui se tiendront à Nice, en France, le 12 septembre 2026, faisant de cet IRONMAN une étape clé du circuit international.

Avec sa devise « anything is possible » et son cadre exceptionnel, l'IRONMAN 70.3 Agadir s'apprête à écrire une nouvelle page sportive et touristique pour le Maroc.