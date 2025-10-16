Maroc: L'ANLCA lance une campagne nationale de lutte contre l'analphabétisme

L'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme (ANLCA) a donné, lundi à Rabat, le coup d'envoi d'une campagne nationale de lutte contre l'analphabétisme, placée sous le signe "Faites le premier pas".

Organisée jusqu'au 27 octobre, à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre l'analphabétisme, avec l'appui de l'Union européenne (UE) au Maroc, cette campagne s'adresse à l'ensemble des composantes de la société marocaine et invite les personnes non alphabétisées à s'engager dans un parcours d'apprentissage et d'autonomisation.

Cette initiative repose sur une approche intégrée, combinant sensibilisation médiatique, communication digitale et actions de proximité, déployées par les directions régionales de l'ANLCA en partenariat avec le tissu associatif local.

Dans une allocution de circonstance, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué que la lutte contre l'analphabétisme ne peut aboutir à des résultats tangibles qu'à travers la mutualisation des efforts de l'ensemble des composantes de la société, notamment le gouvernement et la société civile.

L'éradication de l'analphabétisme n'est pas seulement un chiffre parmi les indicateurs du développement humain, mais une véritable transformation de la société, a-t-il souligné, mettant en avant les efforts déployés par les associations en vue de permettre aux citoyens de s'engager activement dans la vie sociale et économique.

De son côté, le directeur de l'ANLCA, Abdelouadoud Kharbouch, a fait observer que l'Agence, en étroite coopération avec ses partenaires institutionnels et les associations, est parvenue à obtenir des résultats encourageants au cours des trois premières années de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme et de la feuille de route de l'Agence, avec environ 2,4 millions de bénéficiaires, dont une forte proportion de femmes et de jeunes et une couverture nettement élargie dans les zones rurales.

L'agence a poursuivi ses efforts visant à renforcer l'efficacité de la gestion et à consacrer les principes de bonne gouvernance, en augmentant le volume des financements publics destinés aux programmes d'alphabétisation et aux acteurs de la société civile, ainsi qu'en adoptant des mécanismes innovants en vue d'améliorer les performances et de garantir la durabilité des résultats, a-t-il soutenu.

Et d'ajouter que l'Agence oeuvre également à moderniser son système informatique et à développer ses applications numériques, de façon à assurer une numérisation globale des différentes étapes de gestion, de suivi et d'évaluation et à renforcer la transparence et la qualité des services.

Pour sa part, la cheffe de la section développement social et rural à la Délégation de l'UE au Maroc, Lise Paté, a souligné que l'UE est un partenaire historique du Maroc dans le domaine de l'éducation et de la formation, citant à cet égard la coopération engagée entre les deux parties grâce au Programme intégré d'appui à l'éducation et la formation au Maroc (PIAFE).

"L'UE considère l'éducation non seulement comme un droit fondamental, mais aussi comme un levier essentiel pour le développement humain, la justice sociale et l'égalité des chances. C'est un pilier de toute société inclusive, un socle de citoyenneté et un moteur de progrès économique et démocratique", a-t-elle relevé.

Et de poursuivre que la Journée nationale de lutte contre l'analphabétisme se veut l'occasion de mesurer le chemin parcouru en la matière et surtout de renouveler l'engagement collectif pour que l'éducation de base soit accessible à tous.

La campagne nationale de lutte contre l'analphabétisme s'inscrit dans le sillage d'une refonte complète de la stratégie de communication de l'ANLCA, qui comprend la modernisation de l'identité visuelle de l'Agence, le lancement d'un nouveau site internet et le renforcement de sa présence digitale.

Dans cette optique, la cérémonie de lancement de ladite campagne a été marquée par l'annonce de la refonte complète du site web de l'ANLCA (www.anlca.gov.ma), désormais doté d'une double interface.

La première, spécialement conçue pour les bénéficiaires, propose des contenus audiovisuels explicatifs pour les orienter et leur fournir toutes les informations nécessaires dans le processus d'inscription aux cours d'alphabétisation, tandis que la seconde s'adresse au grand public et offre des informations détaillées sur les programmes et activités de l'Agence.

Autre temps fort de cette cérémonie, marquée par la présentation des réalisations phares de l'ANLCA, figure la remise des prix de la 1ère édition du Prix national d'alphabétisation au profit des associations engagées dans les programmes d'alphabétisation, des formatrices et formateurs ayant fait preuve d'un engagement exemplaire et des apprenants ayant réussi avec succès leur parcours d'alphabétisation.

Le prix vise ainsi à récompenser les acteurs engagés en faveur de la lutte contre l'analphabétisme, tout en illustrant la transformation positive que permet l'accès au savoir.