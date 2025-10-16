Ile Maurice: Un étudiant indien de 26 ans meurt noyé

16 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un drame s'est produit dans l'après-midi de lundi, le 13 octobre, à Sept Cascades, Henrietta. Un étudiant indien de 26 ans est mort noyé lors d'une sortie entre amis.

L'après-midi de lundi a viré au drame pour un groupe d'amis en excursion à Sept Cascades, Henrietta. Vers 16 h 30, le corps sans vie de Nandana Kalaje Sahyanarayana, 26 ans, originaire de l'Inde, a été repêché dans la quatrième cascade. Le jeune homme était étudiant au Broad Horizon College et y suivait un cours en Tourism and Hospitality Management. Il habitait Phoenix.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune étudiant se trouvait sur les lieux en compagnie de quatre amis, également de nationalité étrangère, lorsqu'il aurait glissé et fait une chute dans l'eau. Les secours ont été alertés immédiatement. Des éléments du Mauritius Fire and Rescue Service, ainsi que du Groupement d'Intervention de la Police Mauricienne (GIPM), se sont rendus sur place pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage.

Le corps de la victime a été retrouvé aux alentours de 17 h 40 et retiré de l'eau sur instruction du médecin du Casualty Police Medical Office (CPMO). Selon les constats, la dépouille présentait une blessure au niveau du nez et des traces de saignement. Le corps a ensuite été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria.

Des policiers du Central Investigation Department de Vacoas, de l'Emergency Response Service (ERS) et de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) ont été dépêchés sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette tragédie.

