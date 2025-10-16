Ile Maurice: Deux Sud-Africains écopent de 30 ans de prison chacun

Le verdict est tombé, hier, aux Assises. Deux Sud-Africains, Joel Methula et Lorrantia Ncwane, ont plaidé coupable pour l'importation de 1 523,7 grammes d'héroïne d'une valeur marchande de Rs 22,9 millions. Le juge Mehdi Manrakhan, qui a présidé ce procès, a infligé 30 ans de prison chacun aux deux accusés.

Le délit a été commis le 21 avril 2018 à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam. Joel Methula était âgé de 32 ans et Lorrantia Mcwane avait 28 ans au moment des faits. Ils sont arrivés à Maurice à bord d'un vol d'Air Mauritius en provenance de Johannesburg. Ils ont été interceptés dans le hall de l'aéroport. Joel Methula portait une valise tandis que Lorrantia Ncwane avait un sac pour femme. Les valises ont été fouillées et rien de compromettant n'a été découvert. Mais comme les valises paraissaient lourdes, elles ont dû être coupées. De l'héroïne était dissimulée dans le fond.

Dans son verdict, le juge Manrakhan a rappelé que la cour avait, à plusieurs reprises, mis en garde contre l'importation de drogue à Maurice, un petit pays avec une petite population. L'effet dévastateur de la drogue dans notre société est «hardly comparable to larger countries such as the United Kingdom», a-t-il dit. Selon le juge : «If leniency was to be shown to couriers, this would send the wrong signal, both locally and internationally, that mules could simply come here and infect the population with deadly substances in all impunity.» Il est important, a-t-il indiqué, qu'un message fort soit envoyé aux autres qui seront tentés par des gains financiers d'agir comme mules. Le commerce de la drogue ne peut fonctionner sans des intermédiaires, a fait remarquer le juge.