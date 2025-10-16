Ile Maurice: La motion de remise en liberté de Wendip Appaya renvoyée au 23 octobre

Wendip Appaya était de retour, en début d'après-midi ce mercredi 15 octobre, devant la cour de district de Port-Louis Sud, accompagné de son avocat, Me Yash Bhadain.

Lors de l'audience, la Financial Crimes Commission (FCC) a objecté à sa remise en liberté conditionnelle, avançant que l'enquête est toujours en cours et qu'une libération à ce stade pourrait compromettre le bon déroulement des investigations. Me Bhadain n'a finalement pas insisté sur sa motion, qui a été renvoyée au 23 octobre.

Parallèlement, l'homme d'affaires a été interrogé à nouveau par les enquêteurs de la FCC, le mardi 14 octobre. Les questions ont porté sur un déplacement effectué avec Jean Lino Albert à Madagascar, ainsi que sur la provenance des fonds ayant servi à l'achat de plusieurs bolides. Il a d'abord nié connaître Jean Lino Albert avant de revenir sur ses dires lorsqu'il a été confronté aux preuves.

Selon l'enquête initiale, Wendip Appaya est soupçonné d'avoir blanchi près de Rs 80 millions, soupçonnées de provenir de réseaux de drogue, pour acquérir une McLaren Artura, une Range Rover Vogue Autobiography et une BMW M8, entre autres.

L'enquête présente également une dimension transnationale. Des aveux recueillis à Madagascar désignent Wendip Appaya et son entourage comme des acteurs clés dans un réseau présumé de trafic de cocaïne entre la Grande Île et Maurice. L'enquête se poursuit avec une rigueur sans relâche, nous dit-on.