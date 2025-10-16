Ile Maurice: Un homme grièvement blessé succombe à ses blessures

16 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Richard Antonio Oraison, 56 ans, sans emploi et domicilié à Cité-La-Cure, est décédé après plusieurs semaines d'hospitalisation. Admis à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo depuis le 18 septembre, il a poussé son dernier soupir au terme d'une longue lutte. Le décès a été constaté par le Dr Maxwell Monvoisin, Principal Police Medical Officer, avant que le corps ne soit transféré à la morgue en attendant l'autopsie.

L'affaire remonte au 18 septembre, lorsqu'un sergent de police a été dépêché à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo pour constater un cas de blessure grave. Sur place, un infirmier du service Neuro ICU lui a présenté le patient, alors inconscient et sous assistance respiratoire.

Les premières informations indiquent que l'homme avait été transporté d'urgence par le SAMU le 14 septembre. Quatre jours plus tard, il avait été transféré aux soins intensifs en raison d'un traumatisme crânien, accompagné de caillots sanguins. Son état avait été jugé critique dès son admission.

Pour l'heure, les circonstances exactes de sa blessure demeurent indéterminées. Une enquête a été ouverte afin d'établir s'il s'agit d'un accident ou d'un acte criminel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le témoignage de son neveu, Enrico Adolphe, 46 ans, Richard Oraison ne se sentait pas bien depuis le samedi 13 septembre et consommait régulièrement de l'alcool. Ces éléments orientent les enquêteurs vers plusieurs pistes, allant d'une chute accidentelle à un incident lié à l'alcoolisme.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.