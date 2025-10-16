Ile Maurice: Un homme grièvement blessé succombe à ses blessures

Richard Antonio Oraison, 56 ans, sans emploi et domicilié à Cité-La-Cure, est décédé après plusieurs semaines d'hospitalisation. Admis à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo depuis le 18 septembre, il a poussé son dernier soupir au terme d'une longue lutte. Le décès a été constaté par le Dr Maxwell Monvoisin, Principal Police Medical Officer, avant que le corps ne soit transféré à la morgue en attendant l'autopsie.

L'affaire remonte au 18 septembre, lorsqu'un sergent de police a été dépêché à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo pour constater un cas de blessure grave. Sur place, un infirmier du service Neuro ICU lui a présenté le patient, alors inconscient et sous assistance respiratoire.

Les premières informations indiquent que l'homme avait été transporté d'urgence par le SAMU le 14 septembre. Quatre jours plus tard, il avait été transféré aux soins intensifs en raison d'un traumatisme crânien, accompagné de caillots sanguins. Son état avait été jugé critique dès son admission.

Pour l'heure, les circonstances exactes de sa blessure demeurent indéterminées. Une enquête a été ouverte afin d'établir s'il s'agit d'un accident ou d'un acte criminel.

Selon le témoignage de son neveu, Enrico Adolphe, 46 ans, Richard Oraison ne se sentait pas bien depuis le samedi 13 septembre et consommait régulièrement de l'alcool. Ces éléments orientent les enquêteurs vers plusieurs pistes, allant d'une chute accidentelle à un incident lié à l'alcoolisme.