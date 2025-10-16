Maroc: Grand Prix national de la presse - Le délai de dépôt des candidatures prolongé au 20 octobre

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Communication) a annoncé, lundi, avoir prolongé jusqu'au 20 octobre courant le délai de dépôt des candidatures pour le Grand Prix national de la presse au titre de l'année 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret règlementant ce Prix, le ministère a décidé de prolonger le délai de dépôt des candidatures jusqu'au 20 octobre, afin de permettre aux journalistes de compléter leurs dossiers de candidature, explique le ministère dans un communiqué.

Ce prix concerne les catégories suivantes : le prix de la télévision, le prix de la radio, le prix de la presse écrite, le prix de la presse électronique, le prix de l'agence de presse, le prix de la presse régionale, le prix de la production journalistique amazighe, le prix de le production journalistique sur la culture et l'espace sahraoui hassani, le prix de la photographie, le prix du journalisme d'investigation et le prix de la caricature.

Il s'agit aussi d'un prix honorifique en hommage à une personnalité du monde des médias ayant contribué de manière exceptionnelle à l'évolution du paysage médiatique national et à la consécration des nobles principes de la profession, ainsi que d'un prix dédié aux journalistes marocains exerçant dans des médias étrangers, à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume.

Le candidat doit être de nationalité marocaine, exerçant la profession pendant au moins trois ans dans l'un des établissements médiatiques nationaux et être titulaire de la carte de presse au titre de l'année en cours, précise la même source, soulignant qu'il ne doit être membre ni du comité d'organisation ni du jury du Prix, de même qu'il ne doit pas être lauréat de ce prix au cours des trois dernières éditions.

Et de noter que les candidats peuvent présenter leur candidature à titre individuel ou collectif dans le cadre d'une équipe de travail.

La candidature ne doit porter que sur une seule oeuvre pour chaque catégorie de prix, à l'exception du prix de la photographie pour lequel les candidats peuvent présenter jusqu'à dix oeuvres maximum. En plus, chaque établissement médiatique peut proposer la candidature d'un journaliste ou d'une équipe exerçant dans l'établissement.

Les oeuvres en lice doivent être présentées telles que publiées ou diffusées dans l'un des médias nationaux au cours de la période s'étendant du 1er octobre 2024 à fin septembre 2025, indique le communiqué, tout en mettant en avant l'obligation pour les organes de la presse électronique de garder les oeuvres en lice, au niveau de leurs sites web, jusqu'à l'annonce des lauréats.

Les oeuvres doivent être déposées au secrétariat du comité d'organisation au siège du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Communication) sis Avenue Allal El Fassi, Al Irfane, Rabat, accompagnées du formulaire de candidature au Prix, téléchargeable via le site web "www.mjcc.gov.ma".