Ile Maurice: Un intrus filmé par les caméras de surveillance

Un incident pour le moins inquiétant s'est produit dans un quartier résidentiel de Forest-Side, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 octobre. Selon les informations recueillies par la police, un individu non identifié aurait tenté de forcer plusieurs véhicules garés dans la cour d'une résidente, avant de prendre la fuite.

L'affaire a été rapportée aux autorités dans l'après-midi du dimanche 12 octobre, après que la propriétaire des lieux, une haute fonctionnaire du judiciaire, ait visionné les enregistrements de son système de vidéosurveillance.

D'après les images captées vers 3 heures, un homme portant un sweat à capuche noir, un pantalon de jogging gris, une veste grise, des gants blancs et une paire de baskets blanches, aurait escaladé le mur d'enceinte de la propriété avant d'accéder à la cour.

Une fois à l'intérieur, l'individu aurait tenté d'ouvrir les portières de quatre véhicules, sans succès, toutes les voitures étant verrouillées. Il se serait ensuite dirigé vers un petit temple familial, situé dans la cour, y serait resté quelques minutes, avant de ressortir et d'errer brièvement sur place.

Peu après, l'homme a de nouveau escaladé le mur pour quitter la propriété, cette fois en direction du boulevard Victoria, à vélo. En partant, il aurait abandonné un sac noir, retrouvé par la propriétaire et remis à la police. Le sac contenait notamment une paire de baskets blanches et une casquette.

Selon les premiers éléments de l'enquête, rien n'a été volé ni endommagé. Toutefois, les autorités considèrent qu'il s'agit clairement d'une tentative de vol, le suspect ayant manifestement cherché à s'introduire dans les véhicules.

Les enregistrements de vidéosurveillance, remis aux enquêteurs, devraient permettre d'aider à identifier le suspect. Une enquête a été ouverte par la police de Curepipe afin de retracer l'individu et de déterminer s'il pourrait être lié à d'autres tentatives similaires signalées dans la région.