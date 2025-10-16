Tunisie: Le PLF 2026 prévoit une hausse des salaires et des pensions

Le gouvernement a décidé d'augmenter les salaires dans les secteurs public et privé ainsi que les pensions de retraite au titre des années 2026, 2027 et 2028, selon le projet de loi de finances de l'État pour 2026.

Conformément à l'article 15 du texte, le montant de ces augmentations sera fixé par décret. Le projet prévoit également un ensemble de mesures visant à renforcer le secteur de la santé.

Il propose notamment le soutien de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé par la suspension de la TVA sur les achats locaux de réactifs, solutions, fournitures médicales et équipements destinés au contrôle des médicaments.

Cet avantage sera accordé sur la base d'un certificat temporaire délivré par le service fiscal compétent. L'initiative élargit en outre l'exonération de la TVA et des droits de douane déjà accordée aux équipements médicaux importés par les hôpitaux et les cliniques, pour inclure désormais les structures sanitaires militaires, conformément à l'article 17 du projet.

Le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple se réunira jeudi 16 octobre 2025 pour examiner le texte, le transmettre à la Commission des finances et aux autres commissions spécialisées, et fixer la date d'ouverture des séances plénières consacrées à la discussion du budget de l'État et des missions ministérielles.