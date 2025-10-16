Tunisie: Nafti réaffirme à Kampala l'attachement du pays aux principes du Mouvement des Non-Alignés

À l'occasion de sa participation à la Réunion Ministérielle du Mouvement des Non-Alignés tenue dans la capitale ougandaise, Kampala, MMohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a prononcé, le 15 octobre 2025, le discours de la Tunisie lors de la séance d'ouverture présidée par le Président Ougandais Yoweri Museveni.

Dans son intervention, le Ministre a souligné l'importance d'élaborer une vision commune afin de renforcer la solidarité entre les pays du Mouvement, réaffirmant l'attachement de la Tunisie aux principes du Mouvement des Non-Alignés et son engagement dans ses activités, soixante-dix ans après la conférence de Bandung (1955) et celle de Belgrade (1961).

Le Ministre a mis en avant la vision de la Tunisie pour relever les défis politiques, économiques et de développement auxquels sont confrontés les pays du Mouvement, une vision fondée essentiellement sur le renforcement de la coopération Sud-Sud, l'établissement de relations équitables dans le cadre de la coopération Nord-Sud, ainsi que la révision du système financier mondial selon une approche nouvelle, juste et globale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également salué l'appel lancé par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Kaïs Saïed, lors de sa participation en juin 2023 au « Sommet de Paris pour un Nouveau Pacte Financier », en faveur du renforcement de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, de la poursuite de la mise en oeuvre du Programme d'Addis-Abeba pour le financement du développement, du respect des engagements financiers des pays développés, de la restitution des fonds spoliés et de l'adoption d'une approche collective et globale des questions migratoires, axée sur le traitement des causes profondes de la migration irrégulière.

À cet égard, il a réaffirmé l'engagement total de la Tunisie envers le droit international humanitaire, la protection des droits des migrants et l'assurance de leur retour volontaire dans leurs pays d'origine, tout en insistant sur la place essentielle de la culture en tant que moteur des liens humains et sociaux étroits entre les États membres.

Le Ministre a réitéré la position de principe, ferme et constante, de la Tunisie en faveur de la lutte du peuple palestinien pour son droit à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant, pleinement souverain, sur l'ensemble du territoire de la Palestine, avec pour capitale Al Qods Al Charif.

Il a également salué les efforts arabes et internationaux ayant abouti à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu à Gaza, après deux années de crimes de génocide systématiques ayant provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent. Il a exprimé l'espoir que cet accord soit durable, tout en soulignant que ce cessez-le-feu ne doit pas occulter la responsabilité de la communauté internationale dans la poursuite des responsables de l'entité occupante pour les crimes de génocide et de persécution collective qu'ils ont commis, et dans le rejet catégorique de toute tentative visant à déplacer le peuple palestinien de sa terre ou à liquider sa cause juste.

En conclusion, M. le Ministre a réaffirmé l'attachement de la Tunisie - pays arabe, musulman, africain et méditerranéen - aux principes du Mouvement des Non-Alignés, ainsi que son appel à moderniser les méthodes et les mécanismes de travail du Mouvement afin de répondre aux enjeux de l'époque et de renforcer sa place au sein du système multilatéral.