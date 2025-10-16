Tunisie: Clean Sheet tout au long des éliminatoires du Mondial - Dahmen, ce gardien qui revient de loin...

Après ce mauvais choix sportif d' Al-Hazem, il est revenu à Sfax et s'est donné une seconde chance. En sélection, il est le premier gardien sans conteste.

S'il y a une saison qu'Aymen Dahmen bannira volontiers de sa carrière sportive, c'est celle de 2023-2024. Une saison passée sous les couleurs du club saoudien d' Al-Hazem. Un choix sportif qui s'est avéré mauvais, étant donné que Dahmen a passé la pire saison de sa carrière. A force d'encaisser des buts (il lui arrivait d'en concéder huit en un seul match), Dahmen, bien que soutenu au départ par le staff technique national, a fini par perdre sa place en équipe de Tunisie.

Il était évident pour lui que rester en Arabie saoudite est synonyme d'une fin prématurée de sa carrière, alors qu'il avait à peine 27 ans. Or, pour un gardien de but, c'est l'âge où on est censé être au début de sa carrière.

Au terme de la saison 2023-2024, Aymen Dahmen a décidé de mettre un terme à son aventure saoudienne et a plié bagages pour revenir à Sfax en juillet 2024, soit pile une année après avoir quitté son club de coeur, là où il a tout appris.

En intégrant les rangs du CSS, Dahmen a retrouvé, après peu de temps, sa place de premier gardien de l'équipe. Et en jouant régulièrement en club, il a fini par retrouver son rang d'international. Son sérieux et son abnégation ont été payants. En mars dernier, Aymen Dahmen a retrouvé, contre le Libéria, les sensations qui ont fait sa réputation et qui l'ont propulsé au rang de gardien de but numéro un.

Lors de ce match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, il a été l'auteur de deux arrêts décisifs qui, d'ailleurs, lui ont permis de préserver sa place de numéro un malgré la concurrence de Noureddine Farhati et Abdessalem Hlaoui et, plus tard, le retour dans l'arène de Béchir Ben Saïd.

Au summum de son art !

Avant-hier encore, Dahmen a été au summum de son art en étant l'auteur de trois arrêts décisifs : il plonge et repousse une puissante frappe à la 39', dégage en corner à la 42' et a été l'auteur d'une jolie parade à la 60', effaçant un but tout fait en dégageant la balle en corner.

Grâce à ces trois arrêts, le portier du CSS et de l'équipe nationale a permis de préserver sa cage inviolée tout au long de la campagne des qualifications à la Coupe du monde 2026. Une performance en soi qu'il partage avec ses camarades de la défense.

Aujourd'hui qu'il est de nouveau au summum de son art, Aymen Dahmen a intérêt à privilégier sa carrière professionnelle, ce qui lui permettra de la prolonger, contrairement à d'autres gardiens avant lui qui ont quitté tôt la scène.