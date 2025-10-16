Madagascar: Secteur minier - Rio Tinto QMM souhaite la stabilité autour de ses opérations

L'instabilité politique est toujours défavorable aux investissements. Le secteur minier n'échappe évidemment pas à cette règle.

C'est le cas notamment pour Rio Tinto Qit Madagascar SA (QMM) qui souhaite plus que jamais, une stabilité autour de ses opérations.

Conséquences irréversibles

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un communiqué de presse publié récemment, l'entreprise minière affiche sa crainte. « Aujourd'hui, alors que l'entreprise fait face à une conjoncture de marché défavorable et incertaine, la stabilité autour de ses opérations est plus que jamais essentielle », déclare QMM dans ce communiqué, en ajoutant que « toute perturbation pourrait entraîner des conséquences irréversibles ».

En effet, sur le marché international de l'ilménite, l'on enregistre ces derniers temps une baisse de la demande, impliquant, elle-même une chute des prix. Une situation qui risque de s'aggraver avec la menace interne qui risquerait d'impacter sur les activités de la compagnie en raison de la crise politique actuelle. Sur ce point d'ailleurs, Madagascar a toujours été considéré comme un pays à risque pour les grands investissements miniers, en raison justement de cette instabilité politique dont le propre est de provoquer des changements de régulations.

Développement socio-économique

Avec ce que cela suppose de conséquences néfastes sur les réalisations socioéconomiques qui sont à l'actif de l'entreprise minière qui, dans le cadre de sa vision d'une mine durable, soutenue par sa maison mère Rio Tinto, QIT Madagascar Minerals SA (QMM) s'est constamment intégrée et impliquée dans le développement socio-économique de la région Anôsy.

« À travers des actions concrètes et structurantes, QMM contribue activement à l'amélioration des conditions de vie », indique QMM qui cite un certain nombre de projets. Dans le domaine de l'énergie par exemple, QMM fournit à la Jirama le surplus d'électricité produit sur son site de Mandena, couvrant ainsi 100% des besoins en électricité de la commune urbaine de Fort-Dauphin.

En matière d'accès à l'eau, en cofinançant, la station d'apurement d'eau de Lanirano, QMM a permis l'approvisionnement en eau potable de toute la commune urbaine. La remise en état de cette infrastructure est actuellement en cours grâce au programme RSE.

En matière d'infrastructure portuaire : QMM a construit et opère le port d'Ehoala, dont plus de 70 % du trafic est dédié à l'utilité publique, facilitant les échanges et le développement régional. Sans oublier la responsabilité sociétale d'entreprise où dans le cadre d'un programme de RSE de 25 mises en oeuvre de manière collaborative et participative, en partenariat avec les parties prenantes locales et nationales. Des programmes qui risquent d'être compromis sans un climat social apaisé.