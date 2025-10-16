Madagascar: Groupe de la BAD - L'emploi et le soutien aux jeunes parmi les priorités stratégiques

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, s'est exprimé avec force en faveur de l'emploi des jeunes africains lors de la réunion du Conseil consultatif de haut niveau sur l'emploi du Groupe de la Banque mondiale, en marge des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

Invité par le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, Sidi Ould Tah a affirmé que la jeunesse africaine représente un levier essentiel pour la transformation économique du continent. « La jeunesse africaine n'est pas un fardeau à gérer ; elle est le moteur de l'avenir de notre continent », a-t-il déclaré, plaidant pour un soutien renforcé aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME), la formalisation de l'économie informelle et le développement des compétences adaptées aux besoins du marché. Alors qu'il approche de la moitié de ses 100 premiers jours de mandat, sa participation illustre l'engagement de la BAD à faire de l'emploi et des opportunités pour les jeunes une priorité stratégique.

Secteurs clés

Le Conseil a mis l'accent cette année sur le tourisme et la formation professionnelle, deux secteurs prometteurs pour l'Afrique mais encore largement sous-exploités. Avec 1 emploi sur 20 dans le tourisme, la majorité dans l'informel, l'enjeu est de transformer ces opportunités en emplois durables et décents. Sidi Ould Tah a mis en avant la Stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique de la BAD, qui a mobilisé plus de 105 milliards de dollars et vise la création de 19 millions d'emplois d'ici fin 2025.

Il a aussi présenté le Système de marqueurs pour la jeunesse, l'emploi et les compétences, nouvel outil de suivi des projets financés. Ces actions s'inscrivent dans la vision des « Quatre points cardinaux » de la BAD, axée sur l'investissement dans les talents, la technologie, l'industrialisation locale et la mobilisation des capitaux.