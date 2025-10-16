Madagascar: Entrepreneuriat des jeunes - 151 millions d'ariary pour dix projets innovants

La liste dévoilée ! Dix jeunes porteurs de projets issus de huit régions du pays viennent d'être sélectionnés dans le cadre du Programme de Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes (PPEJ), soutenu par la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES 2025).

À la clé : un financement global de 151 736 000 ariary, soit près de 29 180 euros, destiné à concrétiser leurs idées novatrices. Parmi les lauréats figurent quatre jeunes femmes et six jeunes hommes, originaires des régions d'Analamanga, Analanjirofo, Atsinanana, Atsimo-Andrefana, Boeny, Ihorombe, Fitovinany et Vakinankaratra. Leurs projets couvrent des domaines variés allant de la transformation agroalimentaire à la technologie numérique, en passant par l'élevage, l'artisanat et la pisciculture durable.

Moustapha Marson, leur a adressé ses encouragements, les invitant à mener leurs projets « ahaleo ahalasana », c'est-à-dire avec rigueur et détermination, pour en garantir le succès. Il a également convié les bénéficiaires à se rapprocher du responsable de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, dès la semaine prochaine, pour les formalités de mise en oeuvre. La jeunesse malgache continue de faire preuve d'ingéniosité et d'audace. Une nouvelle génération d'entrepreneurs est en marche, porteuse d'espoir et de solutions durables pour le développement local.

Voici la liste des dix jeunes entrepreneurs sélectionnés :

- BETINA Bruno (Atsimo-Andrefana) : transformation de cactus en cuir végétal

- AMBOARANTSOA Fanilo Tseheno (Analamanga) : production de fibre et tourbe de coco

- LEMA Seraia (Analanjirofo) : site web de vente artisanale et promotion touristique

- MINIELLA Annissou Oarida (Atsinanana) : accélérateur de communication digitale pour PME

- ONJAMANDIMBY Miandry Nandrasana (Fitovinany) : pisciculture durable

- RAJOELISOLO Amida Odilon (Boeny) : élevage de poulet Kuroiler Goliath

- RALAISIDY Jean Mario (Vakinankaratra) : production d'engrais biologiques

- RAMILAVONJY Tsiavony Sitrakiniavo Fifaliana (Ihorombe) : jus aromatisé à base de canne à sucre

- RASENDRAMANANTSOA Rodolphe (Analanjirofo) : production d'essaims et de miel de qualité

- RASOANJANAHARY Mahandry Andriamahay (Atsimo-Andrefana) : création d'une conserverie de poisson