Madagascar: Future tempête tropicale Chenge - Evolution probable entre le Nord-Est de Madagascar et Diégo Garcia

La saison cyclonique 2025-2026 devrait voir la naissance d'un autre système dans les prochains jours.

Le risque de formation d'une tempête tropicale dans les cinq prochains jours serait estimé entre 50 et 60%, selon les données du Centre européen, relayées par le site spécialisé cycloneoi.com. Les tendances actuelles indiquent une probabilité qui se renforce de jour en jour. Le futur Chenge pourrait ainsi évoluer dans le secteur sud-ouest de Diego Garcia, plus précisément entre Diego Garcia et le nord-est de Madagascar. Pour l'heure, il reste difficile de déterminer l'intensité et la puissance de ce système dépressionnaire qui pourrait se former prochainement.

Terres habitées

Dans ses prévisions, le site internet spécialisé précise « qu'à ce stade, il ne s'agit pas d'un scénario d'impacts, mais uniquement d'une estimation globale du mouvement attendu pour cette éventuelle activité. » Définir et déterminer les risques pour les zones habitées est encore impossible avec les données et informations actuellement disponibles. « Pour l'heure, l'analyse consiste essentiellement à déterminer le moment du développement en tempête tropicale et un zonage approximatif de son évolution. » Concernant la trajectoire, cycloneoi.com évoque une trajectoire comprise entre un mouvement zonal et hyperbolique.

Active

Entre neuf et quatorze systèmes pourraient se développer au cours de la saison en cours, dont six susceptibles d'atteindre le stade de cyclone tropical, selon les prévisions établies lors du 14e Forum de prévision saisonnière pour le Sud-Ouest de l'Océan Indien (SWIOCOF-14b). L'événement, consacré aux tendances climatiques de la saison estivale 2025-2026, a réuni des experts nationaux, régionaux et internationaux en climatologie, météorologie et hydrologie issus de sept pays.