Madagascar: Le coach Rôrô s'engage avec Young Africans SC

Dans un tournant majeur de sa carrière, Romuald Rakotondrabe, plus connu sous le sobriquet de Coach Rôrô, a signé un contrat de deux ans, renouvelable, avec Young Africans Sports Club, l'un des géants du football tanzanien.

L'ancien sélectionneur des Barea de Madagascar a pris l'avion mardi pour rejoindre Dar-es-Salaam, où il est attendu ce mercredi pour finaliser les détails de son engagement. Young Africans, ou Yanga SC, est un monument du football tanzanien. Basé à Dar-es-Salaam, le club détient un record impressionnant de 25 titres de champion, éclipsant légèrement son rival historique, Simba SC.

Sacré champion la saison dernière avec un total de 82 points, Yanga SC occupe actuellement la quatrième place du classement après deux journées, avec 4 points. Le club ambitionne de briller sur la scène continentale, notamment avec un match décisif à venir contre l'équipe ayant éliminé Silver Strikers au deuxième tour des qualifications pour la Ligue des Champions africaine. Le match aller, prévu le 18 octobre au Malawi, sera un premier test d'envergure pour Coach Rôrô.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son parcours impressionnant avec l'équipe nationale de Madagascar, qu'il a menée à la qualification et une troisième place en 2022 et à une finale en 2024, a forgé sa réputation de technicien audacieux et compétent. Le championnat tanzanien, reconnu comme l'un des plus relevés d'Afrique, représente une opportunité unique pour Rôrô de confirmer son talent sur une nouvelle scène.