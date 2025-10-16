Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Madagascar, la triste fin, Gabon, Cameroun, Nigeria et RD Congo en barrage

Madagascar a vu ses espoirs de barrage s'effondrer après une lourde défaite 4-1 face au Mali. Gabon, RD Congo, Cameroun et Nigeria, désignés comme les quatre meilleurs deuxièmes, se battront en novembre pour une place au Tournoi de barrage intercontinental, dernière étape de qualification vers la Coupe du Monde 2026.

La campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique a rendu son verdict. À l'issue des dix journées de compétition, Madagascar, malgré une belle deuxième place dans le groupe I, a été éliminé après une lourde défaite 4-1 face au Mali, ce dimanche 12 octobre au stade du 26 Mars à Bamako. Pendant ce temps, quatre grandes nations du football africain : Gabon, RD Congo, Cameroun et Nigeria ont décroché leur ticket pour les barrages continentaux.

Ces pays s'affronteront lors d'un mini-tournoi en novembre, lors de la trêve internationale, composé de deux demi-finales et une finale, disputées sur un match unique. Les affiches opposeront la RD Congo au Cameroun et le Gabon au Nigeria. Le vainqueur de ce tournoi africain représentera la CAF au Tournoi de barrage intercontinental en mars 2026, où il affrontera une équipe d'une autre confédération pour l'un des deux derniers billets pour le Mondial.

Neuf nations africaines déjà qualifiées

Neuf grandes équipes africaines ont validé leur billet direct pour la Coupe du Monde 2026 : la Tunisie, le Maroc, le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Sénégal, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et, pour la première fois de son histoire, le Cap-Vert. Ce dernier, véritable surprise de ces éliminatoires, marque un tournant pour le football insulaire africain.