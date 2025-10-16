Madagascar: Trail Tafaray - La course à pied et VTT fixée au 26 octobre

En raison de la conjoncture nationale, la nouvelle date du Trail Tafaray est désormais fixée au dimanche 26 octobre 2025 à Anjeva. Les inscriptions sur place reprennent jusqu'à la fin de cette semaine.

Initialement prévu le 5 octobre, le Trail Tafaray, événement sportif mêlant course à pied et VTT, se tiendra finalement le 26 octobre dans le cadre naturel enchanteur d'Anjeva, propice à l'effort, à l'évasion et à la convivialité. Pour cette première édition, les organisateurs ont choisi de reprendre le tracé du Trail de la Santé de l'an dernier, offrant aux participants une immersion au coeur des splendides sentiers d'Anjeva.

Le parcours a été soigneusement préparé par le club USA, l'un des co-organisateurs de l'événement. « Courir ensemble, gagner ensemble » : tel est le mot d'ordre de cette édition inaugurale, qui se veut intense, festive et mémorable. Prometteur et ambitieux, le Trail Tafaray propose en effet plusieurs épreuves adaptées à tous les niveaux.

« Que vous soyez amateur de trail, passionné de VTT ou adepte du duo Run & Bike, chacun pourra relever son défi dans une ambiance chaleureuse et sécurisée », ont noté les initiateurs. Pour les enfants, le Zaza Tafaray propose un parcours de 4 km. Les plus aguerris auront le choix entre trois trails en pleine nature : 12 km avec un dénivelé positif de 500 m, 25 km avec 1 300 m de dénivelé, et 35 km avec 1 700 m de dénivelé.

Côté vélo, les amateurs de sensations fortes pourront opter pour la course VTT de 31,2 km (D+ 590 m), le relais en équipe de deux sur le même parcours, ou encore le Duathlon de 22,5 km combinant course à pied et à vélo. Les balisages sont bien positionnés et les Sapeurs-Pompiers seront mobilisés tout au long du parcours pour garantir la sécurité des participants.

« Une offre spéciale est proposée aux groupes constitués : entreprises, associations ou amis sportifs bénéficieront d'une réduction de 10 % sur les frais d'inscription », ont ajouté les organisateurs. Une belle occasion de renforcer la cohésion d'équipe dans un cadre stimulant et de valoriser son image en soutenant un événement local. La date limite d'inscription est fixée au 19 octobre 2025.