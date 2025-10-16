Décédé à Kinshasa en date du 1er septembre 2025, à l'âge de 88 ans, le Professeur Malembe Tamandiak a été élevé à titre posthume au rang de Commandeur dans l'Ordre des Héros nationaux Kabila-Lumumba. La lecture des Ordonnances présidentielles consacrant cette marque d'honneur et de reconnaissance est intervenue hier, mercredi 15 octobre 2025, au cours de la grande édition du journal télévisé de de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC).

Il a également été décerné à cette figure emblématique du secteur de l'ESU en RDC, toujours à titre posthume, une médaille du mérite des Arts, Sciences et Lettres. Le Chef de l'Etat, qui a posé cet acte de grande importance, a bien voulu honorer le Professeur Malembe Tamandiak pour héritage intellectuel considérable et ses précieuses contributions dans la formation de l'élite congolaise.

Né le 26 novembre 1936, Paul Malembe Tamandiak a consacré sa vie à la quête du savoir et à la promotion d'une presse congolaise responsable.

Après des études supérieures remarquables en Europe, il décroche successivement : une maîtrise en sciences de l'information à l'Université catholique de Lille (France) ; une licence en sciences politiques et sociales ainsi qu'en ethnologie à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique) ; puis un doctorat en sociologie à la prestigieuse Université de la Sorbonne (France) en 1970.

De retour au pays, il prend la ferme résolution de mettre son savoir au service de la jeunesse congolaise.

Informations clés sur le parcours du Baobab

"Le 24 novembre 1966, l'histoire de la télévision congolaise s'écrit sous son regard calme et sa voix posée : Paul Malembe présente le tout premier journal télévisé de la RTNC. Ce jour-là, il devient la figure familière d'une nation qui découvre les ondes et les écrans.

Mais derrière l'image du présentateur élégant, se cache un pédagogue visionnaire, soucieux de doter le pays d'une école nationale de journalisme. Dans les années 1960, il conçoit le projet de créer une institution congolaise dédiée aux sciences de l'information et de la communication. Son rêve se concrétise le 28 mai 1973 avec la création de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Information (ISTI), dont il devient le premier directeur général. Grâce à sa vision, des générations de journalistes, communicateurs et chercheurs ont été formés sur place, dans un cadre académique rigoureux et authentiquement africain. Lorsque, en 1997, l'ISTI évolue en Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (IFASIC), le professeur Malembe en prend naturellement la tête, en qualité de premier recteur", renseigne-t-on, sur le parcours de l'illustre disparu.

Il y a lieu de noter qu'au cours de sa vie, le Professeur Malembe a reçu plusieurs distinctions, notamment :