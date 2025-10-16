Congo-Kinshasa: UNICEF - Eve Bazaïba et John Agbor s'accordent sur des projets innovants relatifs à la protection de l'enfant !

La Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Eve Bazaïba Masudi, a reçu ce mercredi en audience Monsieur John Agbor, Représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) en République Démocratique du Congo.

Au coeur de cette rencontre : le renforcement de la coopération entre le Gouvernement congolais et l'UNICEF, une agence onusienne qui oeuvre pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la nutrition, de la protection et de l'inclusion sociale.

Les échanges ont porté sur les priorités stratégiques du Ministère des Affaires Sociales et la manière dont l'UNICEF peut continuer à accompagner le Gouvernement dans la mise en oeuvre de ses programmes sociaux.

« Nous avons abordé trois grandes priorités : la protection sociale, la formation non formelle et la protection de l'enfance », a déclaré John Agbor à l'issue de l'audience.

Les discussions ont également porté sur les progrès réalisés dans la mise en place du Registre Social Unique, un instrument essentiel pour identifier les ménages les plus vulnérables et assurer une meilleure coordination des programmes d'assistance sociale. La Ministre d'Etat Eve Bazaïbaa rassuré la délégation de l'UNICEF de la détermination du Gouvernement à finaliser ce chantier prioritaire, véritable pilier de la politique nationale de protection sociale.

Le deuxième axe de discussion concernait la formation non formelle, une approche visant à offrir des opportunités d'apprentissage adaptées aux enfants et jeunes en dehors du système scolaire. À ce sujet, la Ministre d'État a souligné l'importance de cette stratégie pour réduire le nombre d'enfants non scolarisés et renforcer leur autonomie sociale et économique. L'UNICEF s'est engagé à poursuivre son accompagnement dans la mise en oeuvre de ces programmes d'éducation inclusive.

La protection de l'enfance a constitué le troisième volet majeur de l'entretien. Les deux parties ont échangé sur le rôle essentiel des travailleurs sociaux et para sociaux dans la prévention et la prise en charge des cas de violence, d'abandon ou d'exploitation. Le renforcement des capacités de ces acteurs de terrain figure parmi les priorités partagées afin d'assurer une meilleure prise en charge des enfants vulnérables et de prévenir les situations à risque.

Enfin, les discussions ont abordé la réponse humanitaire de l'UNICEF en RDC, particulièrement dans les provinces de l'Est, où l'Agence intervient activement dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement.

La Ministre d'État a salué cet engagement constant en faveur des populations affectées par les crises et a souligné l'importance de maintenir la solidarité nationale et internationale face aux défis sociaux et humanitaires que connaît le pays.

Par cette rencontre, la Ministre d'État a réaffirmé la volonté du Gouvernement congolais de travailler main dans la main avec ses partenaires pour consolider la protection sociale, améliorer la résilience des populations vulnérables et promouvoir une action humanitaire efficace et coordonnée.