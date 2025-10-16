Après avoir annoncé la publication dans les prochains jours du calendrier pour l'élection du nouveau Président et du nouveau Rapporteur Adjoint de la chambre basse du Parlement, le Rapporteur de cette chambre législative a indiqué, dans une interview sur Top Congo FM, que les tractations sont en cours au sein de l'Union Sacrée pour dégager un candidat président et que l'opposition devrait aussi se concerter pour le poste de Rapporteur adjoint.

« Le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit que le remplacement puisse se faire par les mêmes forces politiques. Donc, le poste du Président, appartenant à la majorité, il est normal que le chef de la majorité, qui est le Chef de l'État, instruise toutes les forces composantes de cette majorité de se concerter avant que lui se prononce, pour donner des orientations.

La même chose pour les forces, qui sont à l'opposition, qui vont designer le Rapporteur adjoint.

Donc, ces concertations informelles, je crois qu'elles sont lancées, lorsqu'elles vont aboutir très rapidement, alors le calendrier interviendra comme une mise en forme juridique de ce consensus trouvé et du vote qui va avoir lieu », a-t-il expliqué.

Concernant la controverse provoquée par la dernière dernière sortie médiatique du président intérimaire de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, qui disait s'en remettre au Chef de l'État, pour statuer sur la désignation du nouveau Speaker, en remplacement à Vital Kamerhe, le Professeur Jacques Djoli a rappelé non seulement le rôle d'arbitrage du président de la République dans les tractations au sein de sa famille politique mais aussi son rôle constitutionnel de garant du bon fonctionnement des institutions.

Le Rapporteur de l'Assemblée nationale a précisé qu'il ne s'agit nullement de la violation des principes de séparation de pouvoir.

« Le principe de séparation des pouvoirs ne dit pas l'isolement des pouvoirs. Les pouvoirs tels que conçus par Montesquieu sont en perpétuelle collaboration », a martelé le Professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli, Porte-parole de l'Assemblée nationale.