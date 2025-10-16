Après trois années de diagnostic approfondi à la tête de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), le Directeur Général de cet Office, Dr. Etienne Tshimanga Mutombo, a donné un coup d'accélérateur spectaculaire à la modernisation de cet établissement public. Fidèle à sa conviction que « le redressement et la modernisation de notre office doivent provenir de nos propres efforts, de notre engagement collectif et de notre volonté de servir avec intégrité et excellence », il a initié un vaste programme de construction d'infrastructures qui commence déjà à porter ses fruits, transformant visiblement le visage de l'OCC à travers la République.

Depuis sa nomination, le Dr. Etienne Tshimanga Mutombo a consacré les trois premières années de son mandat à une auscultation minutieuse de l'Office Congolais de Contrôle. Ce diagnostic sans complaisance a permis d'identifier les maux qui freinaient le bon fonctionnement de cet outil stratégique de l'Etat. Parmi les défis majeurs, la vétusté et l'inadéquation des infrastructures se sont imposées comme une priorité absolue.

En élève appliqué de la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur la modernisation et le développement du pays, le DG de l'OCC a décidé de prendre le taureau par les cornes. Loin des discours, il a joint l'acte à la parole en lançant un ambitieux chantier de construction de bâtiments administratifs et de laboratoires de pointe. La modernisation n'est plus un simple slogan à l'OCC ; elle se matérialise par des édifices qui sortent de terre, symboles d'un renouveau palpable.

Une tournée d'inaugurations dans le Grand Katanga

Cette dynamique de construction est particulièrement visible dans l'espace du Grand Katanga. Récemment, le Dr. Etienne Tshimanga a mené une mission d'itinérance qui l'a conduit d'abord dans la province du Tanganyika. Le 9 octobre dernier, il y a procédé à l'inauguration d'un bâtiment ultra-moderne destiné à abriter les différents laboratoires de l'OCC, offrant ainsi aux agents un cadre de travail digne et des outils performants.

Sans désemparer, le Directeur Général et sa délégation ont ensuite mis le cap sur Lubumbashi, avant de se rendre à Kasumbalesa, poste frontalier névralgique. Là, une cérémonie solennelle a marqué l'inauguration d'un laboratoire d'analyse des produits miniers, une infrastructure cruciale pour le contrôle et la traçabilité des richesses nationales. Les discours successifs du Chef d'Agence, du Président de la Délégation syndicale nationale et du Chef de la Direction Provinciale du Haut-Katanga ont tous salué cette réalisation majeure, avant que le DG Tshimanga ne prenne la parole pour réaffirmer sa vision.

Dans son mot, il a souligné que ces laboratoires, implantés partout en République Démocratique du Congo, constituent une immense fierté pour l'office. « Cet ouvrage symbolise notre engagement envers l'innovation et traduit la vision du Chef de l'Etat », a-t-il déclaré, précisant qu'avec cette nouvelle unité, l'OCC vient d'enrichir sa gamme qui compte désormais plus d'une centaine de laboratoires disséminés sur l'ensemble du territoire national.

Une vision proactive et une reconnaissance internationale

Le leadership du Dr. Tshimanga ne se limite pas à la construction. Il est également marqué par une quête d'excellence qui a déjà valu à l'OCC une reconnaissance internationale. En effet, le laboratoire de Chimie et Microbiologie ainsi que celui des essais microbiologiques de l'eau potable ont obtenu de prestigieux certificats d'accréditation, gage de la fiabilité et de la qualité des analyses qui y sont menées.

Profitant de son séjour dans la région, le Directeur Général a effectué une visite d'inspection au poste de Sakania, notamment sur le site du port sec de Lukangaba, pour évaluer les futurs bâtiments qui abriteront les laboratoires de l'OCC. Cette démarche proactive a été suivie d'un entretien avec des partenaires chinois pour explorer les possibilités d'un contrat d'approvisionnement en équipements de pointe, démontrant une planification rigoureuse pour l'avenir.

Enfin, sa mission l'a conduit dans le territoire de Kasenga, où un projet gouvernemental de construction d'un port sec est en gestation. Anticipant ce développement, le DG de l'OCC a déjà fait construire et inaugurer un bâtiment administratif moderne, doté de plusieurs bureaux et d'une grande salle de réunion.

Cette initiative fait de l'Office Congolais de Contrôle un pionnier, posant les jalons de la modernisation et de l'amélioration de l'image de ce territoire, et faisant la fierté de ses habitants. À travers ces actions concrètes, le Dr. Etienne Tshimanga Mutombo confirme son statut de manager visionnaire et de bâtisseur, déterminé à faire de l'OCC une institution modèle, au service du développement de la République Démocratique du Congo.