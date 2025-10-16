En visite de compassion de quelques heures mardi à Brazzaville, capitale de la République populaire du Congo, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait d'une pierre deux coups.

Sur le plan purement humain, le Chef de l'État a présenté ses condoléances à son homologue Denis Sassou Nguesso doublement affecté par la perte d'un proche parent et opérateur économique de renom à la tête de la firme « Oil Trading Ingeniery », feu Alain Roger Koumou Obambi.

Par sa présence aux côtés de son homologue, le Président Tshisekedi a voulu lui témoigner sa proximité et apporter son réconfort à la famille présidentielle qui a perdu un membre et un entrepreneur influent. Du palais présidentiel, en passant par la résidence du défunt dans le quartier Mpila, jusqu'à la messe dans la basilique Sainte Anne de Brazzaville, le Chef de l'État a participé à toutes les étapes de la cérémonie funéraire.

C'est un geste de compassion et d'empathie exemplaire salué par les Congolais des deux rives massés au beach de Brazzaville, à l'arrivée comme au départ du Président de la République. À Brazzaville, le Chef de l'État a aussi parlé paix et sécurité aux bords des deux rives du majestueux fleuve Congo.

Au cours d'une entrevue de plus d'une heure au Palais présidentiel, les Présidents Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso ont évoqué l'excellence des relations historiques et culturelles entre leurs pays et la redynamisation d'une confiance mutuelle.

« Quand l'une des capitales est en pleurs, l'autre en ressent la douleur », a commenté un membre de la délégation présidentielle de Kinshasa qui a ajouté que « chaque rencontre entre les deux Chefs d'État est une occasion privilégiée pour passer en revue les questions d'intérêt commun notamment la paix et la sécurité dans les deux pays.

Liées par la géographie, l'histoire et la culture, Kinshasa et Brazzaville sont dans l'obligation de se surveiller et de se rassurer mutuellement.