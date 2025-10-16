La modernisation du système sanitaire national a occupé une place de choix à Washington en marge du Forum économique USA-RDC tenu du 14 au 15 octobre 2025. A cette occasion le ministre de la Santé, Roger Kamba, a exposé la vision et les priorités du gouvernement congolais. Cette intervention a mis en lumière les efforts engagés par la République démocratique du Congo pour bâtir un système de santé plus performant, équitable et durable.

Le ministre a notamment insisté sur les opportunités d'investissement dans les infrastructures hospitalières, la production locale de médicaments et la transformation numérique du secteur de la santé. Ces initiatives visent à renforcer l'accès aux soins de qualité sur l'ensemble du territoire et à réduire la dépendance aux importations médicales.

Réaffirmant l'engagement du gouvernement, il a souligné la volonté du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire de la couverture santé universelle une réalité pour tous les Congolais. Roger Kamba a également mis l'accent sur le renforcement de la gouvernance, la formation du personnel médical et la consolidation des partenariats internationaux, gages d'un système de santé plus fort, résilient et inclusif.

Cette participation au forum économique USA-RDC traduit la détermination du pays à attirer des investissements stratégiques pour répondre aux défis sanitaires et améliorer le bien-être des populations.