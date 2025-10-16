Sénégal: Parution prochaine de deux livres du journaliste Maké Dagnokho

15 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La maison d'édition "Alkuma éditions", du groupe Alkuma, une plateforme de communication et entreprise de presse régionale basée à Tambacounda, annonce, la parution prochaine, des deux ouvrages signés par le journaliste Maké Dangnokho.

Selon un communiqué transmis à l'APS, le premier livre intitulé "Exploitation minière et communautés locales : le cas PMC à Mako", est une plongée documentée dans les relations entre activités minières et développement local.

Ce livre a été préfacé par le président de l'ITIE Sénégal, Thialys Faye, et postfacé par le président de la Chambre des mines du Sénégal, Ousmane Mbaye.

Le deuxième ouvrage intitulé "Etat civil : sombres horizons d'une enfance privée de ses droits" a été préfacé par le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Tambacounda, Aliou Faye.

Ce livre postfacé par l'ancien Premier ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye, est, quant à lui, un essai engagé sur les enjeux de l'enregistrement des naissances au Sénégal.

"Alkuma Editions", qui a été lancée le 7 octobre dernier, à Tambacounda, annonce la parution de ces deux ouvrages, d'ici la fin de l'année 2025.

