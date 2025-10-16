Sénégal: Les eurobonds du pays en forte hausse, signe d'un 'retour partiel de la confiance des investisseurs', selon l'économiste Amath Ndiaye

Dakar — Les eurobonds du Sénégal ont connu, mercredi, leur plus forte hausse depuis juillet dernier, une conséquence de la reprise des négociations menées par les autorités sénégalaises et le Fonds monétaire international (FMI), rapportent plusieurs sources, dont l'agence Bloomberg, le professeur d'économie Amath Ndiaye considérant cette progression comme un "retour partiel de la confiance des investisseurs".

Les eurobonds sont des emprunts sur les marchés internationaux libellés en dollars.

Selon Bloomberg, les obligations sénégalaises, qui arrivent à échéance en 2031, ont bondi de 2,41 cents pour atteindre 81,4 cents sur le dollar, aujourd'hui à 11 h 27, à Londres, faisant chuter le rendement de 71 points de base à 12,59 %.

"Quand le prix des obligations monte, leur taux d'intérêt baisse : il est passé de 13,3 % à 12,6 %", a expliqué à l'APS le professeur d'économie Amath Ndiaye, de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar.

En juin 2024, le Sénégal avait réalisé un eurobond de 750 millions de dollars américains, soit 450 milliards de francs CFA, une dette remboursable en deux tranches (500 millions de dollars et 250 millions de dollars).

Le taux d'intérêt est de 7,75 % pour une maturité de sept ans (2031).

Un "accueil favorable"

Cette "forte progression" des eurobonds traduit "un retour partiel de la confiance des investisseurs", selon M. Ndiaye, enseignant au département d'analyse et de politique économiques de l'UCAD.

"Les investisseurs saluent le fait que le Sénégal reprenne le dialogue avec le FMI pour assainir ses finances et restaurer sa crédibilité", après l'annonce, par les autorités sénégalaises, de l'existence d'une "dette cachée", a-t-il répondu à la question de savoir ce qui est à l'origine de cette forte progression.

Amath Ndiaye recommande de "rester lucide", car, "malgré cet accueil favorable" et cet "optimisme des marchés financiers", l'accès au crédit "reste coûteux".

"Si le Sénégal se présentait aujourd'hui sur le marché international, il devrait encore payer un taux d'intérêt élevé d'environ 12,6 %", a-t-il signalé.

Ce spécialiste de la macroéconomie estime que "seule la conclusion rapide d'un accord solide avec le FMI permettra d'abaisser durablement ces taux".

Ce mercredi, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a publié sur son compte X une photo la montrant aux côtés des ministres sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba, de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr.

Une "vision biaisée"

Le ministre d'État auprès du président de la République, chargé du Suivi, du Pilotage et de l'Évaluation de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050", Ahmadou Al Aminou Lo, est également membre de la délégation sénégalaise prenant part aux assemblées annuelles 2025 du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Cette rencontre se tient à Washington depuis lundi et se poursuivra jusqu'à samedi.

Mme Georgieva s'est réjouie de cette "rencontre productive avec le ministre des Finances du Sénégal, Cheikh Diba, et son équipe".

"Les négociations sur un nouveau programme soutenu par le FMI visant à promouvoir la stabilité et la croissance inclusive sont bien avancées et s'intensifieront dans les semaines à venir", a-t-elle assuré.

Ce comportement des eurobonds survient quelques jours après la dégradation de la note du Sénégal - de B3 à Caa1 - par l'agence Moody's, une notation contestée par les autorités sénégalaises, qui dénoncent une "vision biaisée" de Moody's.

Le gouvernement du Sénégal estime que l'agence de notation n'a pas pris en compte les nouvelles réformes économiques et les "efforts" qu'il a fournis.