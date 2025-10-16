Sénégal: Le président de la République veut l'évaluation semestrielle du Pacte de stabilité sociale

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye a invité le Premier ministre, en rapport avec les acteurs du Pacte national de stabilité sociale, à procéder à l'évaluation semestrielle et sectorielle de l'état d'exécution du plan d'actions issu dudit pacte ainsi que des doléances des centrales syndicales.

"Le président de la République demande au Premier ministre, en liaison avec les partenaires sociaux et le Haut conseil du dialogue social (HCDS), de procéder à l'évaluation semestrielle, dans chaque département ministériel, de l'état d'exécution du plan d'actions issu du Pacte ainsi que des doléances des centrales syndicales", rapporte le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.

Il a rappelé que la signature du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable est "en cohérence" avec le lancement de l'Agenda national de transformation.

Cet accord signé le 1er mai 2025 entre le gouvernement, les syndicats et le patronat a marqué un "tournant historique" dans le renforcement du dialogue social tripartite, a estimé le chef de l'Etat.

Il a ainsi réitéré ses directives relatives à la généralisation de la mise en place des comités sectoriels et spécialisés de dialogue social, pour asseoir une culture du dialogue social, rapporte le communiqué de la réunion gouvernementale.

Le président Faye a également souligné la nécessité d'une "évaluation prospective" des actions du Haut conseil du dialogue social, invitant le ministre chargé du Travail et le président du HCDS, à proposer, "avant la fin du mois de décembre 2025, un nouveau dispositif relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de l'institution".

Bassirou Diomaye Faye a aussi demandé au ministre chargé du Travail, Olivier Boucal, de préparer, avec l'ensemble des acteurs, la prochaine Conférence sociale dont la thématique retenue est "La productivité au travail".