Sénégal: Le gouvernement a entrepris une 'refondation profonde' de l'investissement public, selon le Premier ministre

Dakar — Le gouvernement a entrepris une "refondation profonde de la gouvernance de l'investissement public", qui vise à protéger le programme national de développement des risques inhérents aux financements extérieurs, la lourdeur des procédures et l'annulation de certains projets d'investissement par exemple, a annoncé le Premier ministre lors du Conseil des ministres de cette semaine.

Concernant "la programmation budgétaire des investissements, certains projets stratégiques et prioritaires ont été sécurisés [avec des] ressources internes, en attendant la finalisation des négociations avec les partenaires", a assuré Ousmane Sonko.

"Cette orientation marque une refondation profonde de la gouvernance de l'investissement public, qui vise à immuniser les projets catalytiques essentiels au développement et à la transformation économique du pays, contre les risques inhérents aux financements extérieurs", a-t-il ajouté lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

La lourdeur des procédures et les suspensions ou annulations de projets d'investissement font partie des risques en matière de financements extérieurs, a rappelé Ousmane Sonko.

Lors du Conseil des ministres, il a adressé ses "félicitations et encouragements" au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, aux collaborateurs de ce dernier aussi, pour la "réussite" de l'appel public à l'épargne (APE) ayant permis une "mobilisation exceptionnelle" de 450 milliards de francs CFA, soit 150 milliards de plus que l'objectif initial.

"Une architecture financière cohérente et robuste"

"Cette performance démontre la confiance restaurée des Sénégalais, y compris de la diaspora (les Sénégalais vivant à l'étranger), ainsi que des investisseurs de la région, dans la vision économique du gouvernement, mais également la rigueur dans la gestion des deniers publics et la crédibilité retrouvée de l'action de l'État", rapporte la secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, citant le Premier ministre.

Selon elle, Ousmane Sonko est d'avis que la "réussite" du dernier APE "traduit la maturité croissante du marché financier sénégalais, l'attractivité renforcée de la signature souveraine de l'État et la capacité du Sénégal à s'appuyer sur ses propres forces pour impulser la transformation structurelle de son économie, conformément [au programme] Sénégal 2050".

M. Sonko a énuméré des mesures visant à renforcer la "mobilisation nationale" destinée à garantir "la souveraineté financière des projets structurants".

Ces mesures liées aux arbitrages budgétaires de la loi de finances initiale 2026 vont consister à renforcer les "synergies entre l'APE et les autres instruments financiers existants, afin de construire une architecture financière cohérente et robuste".

Il va s'agir aussi de veiller à une "hiérarchisation des projets structurants éligibles à un financement endogène, à travers les ressources du Plan de redressement économique et social".

Une "mobilisation massive du secteur privé"

L'une des mesures envisagées va consister à "institutionnalis[er] l'APE comme instrument régulier de financement interne, adossé à des projets cibles à fort impact économique, social et territorial", a noté la porte-parole du gouvernement.

La "refondation profonde de [...] l'investissement public" sera couplée à une démarche basée sur des "principes directeurs", dont la "maturité technique et financière complète avant tout démarrage de projet".

Elle sera associée aussi à "une exécution budgétaire disciplinée et prévisible, gage d'efficacité et de crédibilité de la dépense publique".

La "refondation profonde" de l'investissement public va s'accompagner d"'une responsabilisation accrue des ministères et unités de gestion, à travers la contractualisation de la performance et l'intégration systématique de dispositifs de suivi-évaluation".

La "mobilisation massive du secteur privé et [le] renforcement de l'ancrage productif" font partie des "principes directeurs" de la refondation en question, a ajouté Marie Rose Faye en citant le Premier ministre.