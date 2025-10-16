Sénégal: Une opération de désencombrement prévue jeudi à Mbour et Saly

Des opérations de désencombrement de grande envergure seront lancées jeudi à partir de 20 heures dans plusieurs artères de la commune de Mbour et celle de Saly (ouest), a annoncé mercredi le préfet du département de Mbour Amadou Diop.

Evoquant le tracé des opérations de désencombrement prévues, M. Diop a noté qu' "il s'agit de l'axe Préfecture de Mbour au cimetière Tefess, l'axe croisement Saly- Keur Balla et [de] l'axe Saly-Croisement Saly", a précisé l'autorité préfectorale.

"Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour que le suivi soit assuré [avec] l'implication de tous les acteurs, pour que l'espace ne soit plus occupé par les marchands", a dit le préfet de Mbour.

"Nous allons voir avec la mairie et la Police comment renforcer les agents [qui seront déployés sur le terrain] pour que le dispositif de suivi soit maintenu", a-t-il poursuivi.

Amadou Diop présidait une réunion avec toutes les parties prenantes, "pour partager l'orientation mais aussi la méthodologie [afin] que l'opération se déroule de manière pacifique, concertée et consensuelle".

Le responsable a aussi rassuré que toutes les parties prenantes sont engagées pour accompagner cette mesure des autorités de réorganiser l'espace public.