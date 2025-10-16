Sénégal: L'émigration parmi les défis sécuritaires identifiés par le nouveau commandant

Thiès — Le nouveau commandant de la Zone militaire numéro 7, le colonel El Hadji Oumar Faye installé, mercredi à Thiès, dans ses nouvelles fonctions, a cité l'émigration irrégulière parmi les nombreux défis identifiés dans sa circonscription couvrant les régions de Diourbel et de Thiès, lesquels nécessitent, une approche intégrée.

"Au niveau de la zone militaire numéro 7 qui regroupe les régions de Thiès et Diourbel, nous avons identifié (...) beaucoup de défis", a affirmé le colonel El hadji Oumar Faye, nouveau commandant de zone, lors de la cérémonie de son installation à la Place Mamadou Dia.

Il a cité parmi les défis identifiés, en plus de l'émigration irrégulière, les trafics illicites et la "circulation d'individus pouvant constituer une menace sur le plan sécuritaire".

Le gradé a noté l'existence de beaucoup d'autres défis qui ne sont "pas d'ordre prioritairement sécuritaire".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le colonel El Hadji Oumar Faye a indiqué que pour faire face à ces défis, il compte "renforcer la synergie [qu'il a trouvée] au niveau de la zone militaire" numéro 7 (ZM7).

Selon lui, cette synergie rassemble toutes les catégories d'acteurs, dont notamment les autorités administratives, les gouverneurs de région, les forces de défense et de sécurité, les populations et les leaders de diverses natures.

"Nous avons compris que la sécurité, c'est une coproduction ; donc il faut la contribution effective de chaque acteur" pour la garantir, a laissé le commandant de la ZM7.

Les défis précités, à savoir l'émigration irrégulière, les trafics illicites et d'individus "qui peuvent demain nous amener des problèmes", sont "généralement partagés avec d'autres zones militaires", a-t-il fait remarquer.

Le colonel El Hadji Oumar Faye a exhorté les hommes sous son commandement à continuer dans la voie de l'excellence, en s'engageant à accompagner le processus de montée en puissance et à renforcer les capacités et aptitudes des unités.