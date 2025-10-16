Sénégal: Eliminatoires Mondial 2026 - Mané, Salah, Mahrez, Hakimi... les leaders africains au rendez-vous

Dakar — Engagés et décisifs dans les moments importants, les stars du football africain Sadio Mané, Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Riyad Mahrez ont brillé durant les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, portant courageusement leurs sélections nationales vers la qualification pour la compétition mondiale prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet).

Sadio Mané, l'éternel guide des Lions

Meilleur joueur et meilleur buteur de l'histoire du football sénégalais (47 buts), Sadio Mané continue d'écrire sa légende. Figure de proue de proue de l'équipe nationale, il a une nouvelle fois de plus porté son pays vers la qualification pour la Coupe du monde 2026, après celles de 2018 (Russie) et 2022 (Qatar).

Titulaire à plusieurs reprises lors de cette campagne, l'attaquant d'Al-Nassr (Arabie Saoudite) a terminé meilleur buteur sénégalais des éliminatoires avec cinq réalisations, dont un doublé décisif face à la Mauritanie dans le dernier match qui a scellé la qualification.

Toujours présent et décisif dans les grands moments, Mané reste plus que jamais le guide et le leader technique de l'équipe nationale du Sénégal.

Mohamed Salah décisif jusqu'au bout

A l'instar de son ancien coéquipier de Liverpool (Angleterre), l'Egyptien Mohamed Salah s'est tout aussi montré décisif. Deuxième meilleur buteur des éliminatoires avec 9 buts, Salah a porté jusqu'au bout, l'ardente ambition de son pays de retrouver la compétition mondiale dont il a été privée par le Sénégal à l'édition passée.

Le capitaine des Pharaons, qui n'a raté que le dernier match contre la Guinée-Bissau, a prouvé qu'il restait un homme des grands rendez-vous

Achraf Hakimi, chef d'orchestre des Lions de l'Atlas

Avec trois passes décisives, le Marocain Achraf Hakimi a été l'un des grands artisans du parcours brillant des Lions de l'Atlas. Deuxième meilleur passeur derrière le Sud-Africain Oswin Appollis (4 passes), le défenseur du Paris Saint-Germain s'est affirmé comme un leader technique et un animateur de jeu des Lions de l'Atlas.

Riyad Mahrez donne le rythme aux Verts

Aussi décisif que Hakimi, l'Algérien Riyad Mahrez, 34 ans, a porté une équipe en regain de souffle, après sa désillusion à la dernière Coupe d'Afrique des nations 2023, éliminée dès le premier tour. Pour jouer ce rôle clé, le capitaine des Verts a pu s'appuyer sur le talent et l'efficacité offensive de l'attaquant de Wolfsburg (Allemagne) de 25 ans Mohamed El Amine Amoura, meilleur buteur de ces éliminatoires dans la zone Afrique avec 10 buts.

Kessié et Fofana en gardiens de la forteresse

Championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire a dominé ces éliminatoires avec la meilleure attaque (25 buts) et l'une des meilleures défenses (0 but encaissé, à égalité avec la Tunisie). Un parcours marqué par l'efficacité de ses milieux Franck Kessié et Seko Fofana, auteurs à eux deux de cinq buts.

Du côté de la Tunisie, toujours invaincue, c'est le collectif qui a fait la différence. Emmenée par une nouvelle génération talentueuse comme Mohamed Ali Ben Romdhane, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi, la sélection tunisienne a su faire preuve de rigueur et de solidarité.

Ayew efface la désillusion et relance le Ghana

Enfin, le Ghana a pu compter sur un Jordan Ayew des grands jours. Avec 7 buts et 3 passes décisives, le joueur de Leicester (Angleterre) a été le guide technique des Black Stars, effaçant la déception de la non-qualification à la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc.

Le Cap-Vert a marqué l'histoire en décrochant sa première qualification pour une Coupe du monde, grâce à un collectif soudé. De son côté, l'Afrique du Sud confirme son retour sur la scène mondiale, en s'appuyant sur une équipe déterminée.