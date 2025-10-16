Sénégal: Louga - l'engagement d'une société minière dans la lutte contre les cancers féminins salué

15 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — Le gouverneur de Louga (nord), Ndèye Nguenar Mbodj, a salué mardi à Diokoul Dieuwrigne, l'engagement de la société minière Grande Côte Operations (GCO) dans la lutte contre les cancers féminins.

Ndèye Nguenar Mbodj intervenait à l'occasion d'une journée de sensibilisation et de dépistage organisée en partenariat avec les collectivités territoriales et les structures sanitaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du mois "Octobre rose" consacré à la lutte contre les cancers féminins.

"C'est avec une grande satisfaction que nous assistons à cette cérémonie de sensibilisation et de dépistage sur les cancers du col de l'utérus et du sein", a-t-elle déclaré,

Ndèye Nguenar Mbodj a félicité la société minière pour son implication sociale, estimant que "GCO a compris que son rôle ne se limite pas à ses activités économiques, mais s'étend également au développement social et à la promotion de la santé publique".

Selon le gouverneur, "ces actions doivent encourager les femmes à se faire dépister chaque fois que l'occasion se présente, car les cancers détectés à temps peuvent être guéris".

Le chef de l'exécutif régional a aussi appelé à une mobilisation communautaire, en insistant sur l'importance de l'implication des hommes, des autorités religieuses et locales dans la sensibilisation et la prévention.

Le directeur des affaires publiques d'Eramet Grande Côte (GCO), Amadou Diawara, a rappelé que "la santé des communautés figure parmi les piliers de la stratégie de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)".

"Chez Eramet Grande Côte, nous disons souvent +people first+, c'est-à-dire l'humain d'abord. Cela veut dire que nous ne nous limitons pas à nos salariés, mais nous prenons aussi soin de nos communautés", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que GCO mène régulièrement des actions sanitaires dans plusieurs localités de la région, citant notamment des campagnes de consultations médicales gratuites à Tiépp et Lompoul, où plus de 400 personnes ont été consultées.

"Aujourd'hui, à Diokoul, nous avons mobilisé un dispositif médical de haut niveau, habituellement réservé aux hôpitaux, afin de permettre à une centaine de femmes de bénéficier de consultations approfondies sur deux jours", a précisé M. Diawara.

Le responsable a souligné que ces activités se déroulent en coordination avec les autorités sanitaires locales, notamment le médecin-chef de district et l'infirmier chef de poste (ICP), afin d'assurer un suivi médical régulier.

Pour la Gouverneure, cette collaboration entre l'administration, les collectivités locales, les services de santé et le secteur privé constitue un modèle de partenariat durable au service des populations.

"Je souhaite que d'autres communes de l'arrondissement de Ndande puissent, à leur tour, bénéficier de ces activités. Ensemble, nous devons poursuivre cette dynamique de prévention et de prise en charge précoce des cancers féminins", a-t-elle conclu.

