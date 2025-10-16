Sénégal: Bassirou Diomaye Faye demande au gouvernement d'assurer une participation remarquable des Lions à la CAN et au Mondial

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé mercredi au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne préparation et une participation remarquable du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des nations et à la Coupe du monde 2026.

Le président Faye "demande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer une bonne préparation et une participation remarquable des Lions du football à la prochaine Coupe d'Afrique des nations ainsi qu'à la Coupe du monde", rapporte le communiqué sanctionnant la réunion hebdomadaire du gouvernement tenue le même jour au palais de la République.

Il fait savoir qu'à l'entame du Conseil des ministres, le chef de l'Etat a de nouveau adressé, au nom de la Nation, ses chaleureuses félicitations aux joueurs, à l'encadrement technique et administratif et au ministre chargé des Sports à la suite de la brillante qualification de l'équipe nationale de football du Sénégal.

L'équipe nationale de football du Sénégal a officialisé sa qualification à la Coupe du monde prévue en 2026 au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique et au Mexique à l'issue du match victorieux (4-0) l'ayant opposé la veille au soir à celle de la Mauritanie, une rencontre comptant pour la 10e et dernière journée des éliminatoires du groupe B de la zone Afrique.

Les Lions sont arrivés premiers de cette poule avec 24 points devant les Léopards de la République démocratique du Congo (22 points), qualifiés pour les barrages.