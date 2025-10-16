Sénégal: L'opération de désengorgement initialement prévue samedi, aura lieu jeudi

L'opération de désengorgement initialement prévue samedi, aura finalement lieu jeudi, dans le département de Kaolack (centre), a appris l'APS du préfet du département de Kaolack Latyr Ndiaye.

Ce report fait suite à une instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a précisé le préfet de Kaolack.

Les occupants de certains emplacements de la ville de Kaolack (centre) ont été invités par la Délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique (DCVHP) à libérer ces emprises publiques, en perspective d'une opération de désengorgement.

Dans cette perspective, des agents des agents de la Délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique ont distribué mardi des sommations aux personnes concernées.

Cette opération a été conduite sous la coordination du délégué départemental du cadre de vie et de l'hygiène publique, Cheikh Diouf, dans la continuité du recensement des zones encombrées, conformément à une note du préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, portant lancement prochainement d'une opération de désencombrement.

Les équipes ont parcouru la Route nationale 1, notamment l'axe Kabatoki-Rond-point Kahone, pour "avertir et de sensibiliser" les occupants installés sur les emprises publiques.