Sénégal: L'opération de désengorgement initialement prévue samedi, aura lieu jeudi

15 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'opération de désengorgement initialement prévue samedi, aura finalement lieu jeudi, dans le département de Kaolack (centre), a appris l'APS du préfet du département de Kaolack Latyr Ndiaye.

Ce report fait suite à une instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a précisé le préfet de Kaolack.

Les occupants de certains emplacements de la ville de Kaolack (centre) ont été invités par la Délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique (DCVHP) à libérer ces emprises publiques, en perspective d'une opération de désengorgement.

Dans cette perspective, des agents des agents de la Délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique ont distribué mardi des sommations aux personnes concernées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette opération a été conduite sous la coordination du délégué départemental du cadre de vie et de l'hygiène publique, Cheikh Diouf, dans la continuité du recensement des zones encombrées, conformément à une note du préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, portant lancement prochainement d'une opération de désencombrement.

Les équipes ont parcouru la Route nationale 1, notamment l'axe Kabatoki-Rond-point Kahone, pour "avertir et de sensibiliser" les occupants installés sur les emprises publiques.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.