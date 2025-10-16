Sénégal: Le président de l'Assemblée nationale annonce avoir reçu le projet de loi de finances 2026

15 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a annoncé, mercredi, avoir reçu du gouvernement le projet de loi de finances 2026.

"Mes chers collègues, j'ai reçu [le] projet de loi [...] portant loi de finances de l'année 2026", a dit M. Ndiaye, ajoutant avoir accusé réception de ladite "affaire".

Il a fait cette annonce lorsque les députés se sont réunis pour l'installation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale.

Malick Ndiaye a convoqué les députés à une séance plénière prévue vendredi 17 octobre à 10 heures, pour la constitution des groupes parlementaires.

"Je voudrais demander aux présidents des groupes parlementaires et aux non-inscrits de me soumettre, avant la prochaine séance, les listes des membres [désireux de] faire partie des commissions en vue de leur ratification", a-t-il dit.

Les commissions permanentes comptent 35 membres. Celle chargée des finances et du contrôle budgétaire en compte plus que ce nombre, car les présidents des commissions permanentes en font partie d'office.

La commission de la comptabilité et du contrôle est composée de 20 membres, celle des délégations aussi.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.