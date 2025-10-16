Sénégal: Adoption d'un projet de décret sur le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile

Dakar — Le Conseil des ministres a examiné et adopté ce mercredi le projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile (BEA), a-t-on appris de source officielle.

Le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile (BEA Sénégal) est l'autorité sénégalaise responsable des enquêtes de sécurité pour les accidents et incidents graves impliquant des aéronefs civils.

L'Etat du Sénégal a créé un bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile en 2015, dans la foulée de la disparition de l'avion HS125 de Sénégal air qui effectuait un vol d'évacuation sanitaire Ouagadougou (Burkina Faso) et Dakar le 5 septembre de la même année.

L'enquête menée par le BEA du Sénégal avait conclu que l'appareil avait disparu à la suite d'un abordage avec un Boeing 737-800 de la compagnie équato-guinéenne Ceiba qui assurait la liaison Dakar-Cotonou (Bénin).

Le BEA du Sénégal a comme directeur, Mamadou Gningue, ingénieur de l'aviation civile. Il a succédé à Amadou Lamine Traoré qui en fut le premier directeur.