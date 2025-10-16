Madagascar: « Le pouvoir est au bout du canon »

Le changement de « rafitra » ou de structures clamé et réclamé à cor et à cri par les manifestants commence au sommet de l'Etat avec la mise en place d'un Directoire militaire qui ne dit pas son nom.

« Le pouvoir est au bout du canon »

Plus d'un siècle après, la célèbre phrase de Mao Zedong reste d'actualité. A savoir, « le pouvoir politique est au bout du canon d'un fusil ». On l'a vu avec le pouvoir sortant qui a pointé pendant des semaines le canon des armes de l'Emmo/Nat sur les manifestants jusqu'à ce que l'Armée change son fusil d'épaule. C'est aussi le cas pour le CAPSAT qui a retourné le canon de son arme contre le pouvoir pour ensuite en prendre le contrôle.

A travers un Directoire militaire dont la direction est par définition collégiale, c'est-à-dire composée de quelques gradés, quoique la décision de la Haute Cour Constitutionnelle soit nominative. Le juge constitutionnel « invite l'autorité militaire compétente incarnée par le Colonel Michaël Randrianirina, à exercer les fonctions de chef de l'Etat ». En posant des limites dans le temps et dans l'espace par l'organisation de l'élection d'un nouveau président de la République « dans un délai de 30 jours au moins et 60 jours au plus conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Constitution ».

Le Colonel au béret vert ne s'est pas fait inviter par la HCC pour fixer la période de transition à « 18 mois au moins et deux ans au plus ». En faisant savoir que « la Constitution du 11 décembre 2010 est suspendue en ses dispositions contraires à l'ordonnance 2025-001 ». La première (d'une longue série certainement) prise par les nouveaux tenants du pouvoir.

Sans passer par le contrôle de constitutionnalité de la HCC qui décide que « les institutions et organes constitutionnels en place continuent d'exercer leurs fonctions ». Ce qui ne l'a pas empêché d'être rayée de la carte des institutions par l'autorité militaire qui a le pouvoir au bout du canon. Mais le chef de l'État par intérim va quand même prêter serment devant la HCC demain.