Madagascar: Miss Tourism International - Hendry Tsiky, ambassadrice du pays, fin prête pour la finale

Hendry Tsiky, élue Miss Tourism International Madagascar, représente actuellement la Grande Île au prestigieux concours international Miss Tourism International 2025 qui se déroule en Malaisie.

Hendry Tsiky est l'unique représentante de Madagascar pour cette 28e édition de Miss Tourism International, portant les espoirs de son pays sur la scène mondiale. Forte de son expérience, elle y promeut la richesse culturelle et les atouts touristiques de son pays. En effet, Hendry Tsiky n'en est pas à sa première compétition internationale. Elle a déjà représenté Madagascar au Miss Earth 2024. Cette expérience lui a permis de gagner en assurance et en préparation.

Les organisateurs l'ont choisie pour représenter Madagascar à Miss Tourism International, pour son parcours et son potentiel dans les concours internationaux.

Elle est arrivée en Malaisie au début du mois d'octobre. La candidate confie être bien préparée, abordant l'événement avec calme et assurance, sans stress ni précipitation. Elle se sent prête sur les plans physique, mental et spirituel.

Depuis son arrivée en Malaisie le 3 octobre dernier, elle multiplie les expériences et les rencontres sur place, en phase avec l'esprit du tourisme, à travers les découvertes culturelles, les échanges et la valorisation des savoir-faire locaux. Pour rappel, le concours Miss Tourism International est axé sur la promotion du tourisme et des particularités des pays participants. Hendry Tsiky a donc pour mission de faire connaître et de mettre en exergue les richesses et l'identité touristique de Madagascar. Elle espère que son parcours illustre bien son rôle d'ambassadrice.

Une étape de pré-jugement a eu lieu le 13 octobre dernier. Lors de celle-ci, son intelligence, son physique et son caractère ont été évalués.

Elle participera à la Grande Finale de ce prestigieux concours le samedi 18 octobre prochain. Le défilé prévu lors de cette finale inclura une tenue traditionnelle, une tenue de soirée et une tenue de cocktail rouge.