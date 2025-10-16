Madagascar: Samoëla en tournée - Deux dates à Alaotra-Mangoro

« Samoëla...mitohy ny revy ». Pour Monsieur Bandy Rangahy, son engagement se reflète dans ses chansons. Et c'est d'un naturel que Samoëla continue sa tournée nationale.

En fin de semaine, il compte deux dates pour son public de la région Alaotra-Mangoro. En effet, vendredi sera consacré à l'ambiance bon enfant à la Tranompokonolona à Anosibe An'ala, avant d'enchainer au Bezanozano Hôtel à Moramanga. Pour ce faire, le crooner et son équipe au grand complet donnent rendez-vous à ses inconditionnels tout au long de ce week-end.

Selon ses dires, le cabaret de vendredi entre toujours dans le cadre de la célébration de ses 30 ans de scène. Une soirée « best of » lors de laquelle Samoëla chantera environ 40 chansons, certainement les incontournables et les tubes. De même le spectacle en plein air dans la grande cour du Bezanozano Hotel va dans ce sens. Pour les fans de Samoëla, les rencontres au grand air sont les meilleures. Un événement qui commencera à 17h.