Madagascar: Marc Ravalomanana - Appel à la solidarité du peuple malgache

Lors d'une prière solennelle au Magro Behoririka, Marc Ravalomanana appelle à la solidarité nationale pour redresser Madagascar. Il insiste sur l'importance d'un leadership responsable et l'unité du peuple.

« Il y a une fin à tout. C'est passé, ce n'était pas facile ». Ce sont les mots de Marc Ravalomanana, ancien président et non moins président national du parti Tiako i Madagasikara, hier, au Magro Behoririka lors d'un moment de prière solennelle pour la Nation. Un événement marquant durant lequel l'ancien locataire d'Iavoloha a pris la parole, adressant un message fort et appelant à l'unité et au redressement du pays.

Il a exprimé sa gratitude envers la population malgache qui a su traverser les épreuves. « Je vous félicite, vous les Malgaches, d'avoir franchi cette étape de l'histoire de notre pays. Nous devons maintenant regarder devant nous et travailler ensemble pour redresser Madagascar », a-t-il souligné, appelant à la solidarité nationale pour faire face aux défis actuels.

Leadership responsable

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Marc Ravalomanana n'a pas hésité à rappeler l'importance de choisir un leader capable et humble pour conduire le pays vers un avenir meilleur. « Il est primordial de choisir la bonne personne pour diriger ce pays, une personne dotée d'humilité, mais aussi capable de se dresser pour l'intérêt national », a-t-il insisté. Il a souligné que la situation actuelle nécessite un leadership responsable, loin des calculs politiques et personnels.

En outre, l'ancien président a évoqué la mémoire des personnes qui ont perdu la vie durant les trois semaines de manifestations qui ont secoué le pays dernièrement. « Je salue la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions être là aujourd'hui. Leur sacrifice ne sera pas oublié », a-t-il déclaré.

Ambition personnelle

Dans son discours, Marc Ravalomanana a également salué la patience de ses partisans, qui ont traversé des années difficiles, marquées par des épreuves politiques et économiques. « Je vous promets que si Dieu me donne encore du temps, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour améliorer vos vies », a-t-il affirmé avec conviction. Il a pris soin de préciser qu'il n'avait aucune ambition personnelle, ni désir de pouvoir ou d'argent.

« Je ne cherche ni position ni argent, mais je cherche à améliorer votre vie », a-t-il soutenu. Marc Ravalomanana a aussi profité de l'occasion pour s'adresser à la jeunesse malgache, notamment la génération Z. « Vous êtes sages et bien éduqués, mais vous devez être conscients que certains veulent vous exploiter », a-t-il averti. Il a invité cette nouvelle génération à tirer parti de l'expérience des aînés et à faire preuve de patience, tout en restant déterminée à prendre leur destin en main.

Avenir du pays

L'ancien président n'a pas manqué de revenir sur les moments douloureux qu'il a traversés à la suite de la crise de 2009. « Ce sont les fruits des mauvaises actions humaines, des actions motivées par la jalousie et la haine, sans se soucier des conséquences futures », a-t-il commenté, soulignant l'impact négatif de la politique de division et des décisions insuffisamment étudiées.

« Où en sommes-nous aujourd'hui avec le prix de l'huile, du riz, du savon, et de tous les produits de première nécessité ? » a-t-il ajouté, dénonçant la gestion désastreuse de l'économie et l'incapacité des dirigeants actuels à améliorer les conditions de vie des Malgaches. Marc Ravalomanana a conclu son discours en appelant les Malgaches à se rassembler pour l'avenir du pays.

« Nous sommes capables de redresser ce pays, mais cela nécessite de la solidarité, de la patience et une action collective », a-t-il affirmé. Il a également salué les membres des syndicats et de toutes les organisations civiles qui, selon lui, contribuent à la lutte pour un Madagascar meilleur.