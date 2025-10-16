Madagascar: Gasy unit - Cinq chanteurs malgaches à Paris

Agrad, Basta Lion, GaEi, Skaiz et Zakai livreront un grand show au Millénaire 3, place du 19 mars 1962, à Savigny Le Temple (77176) le samedi 18 octobre prochain. Ce seront des retrouvailles avec leurs fans de la ville des Lumières.

Ces artistes sont toujours dans le game. Agrad, l'un des meilleurs punchlineurs n'a rien à envier aux autres. Les sorties de « Zanaka dadanay » et « Rakapital », lui ont permis de prendre de l'amplitude. Probablement Skaiz et lui interpréteront les anciens tubes, notamment « Bandy mate » et « Adino ». Rappelons que ces poulains de Don Smokilla figurent parmi les collectifs phare du rap gasy entre 2010 et 2014. Ils volent de leur propres ailes et leur empreinte est gravée sur la pierre blanche du hip-hop malagasy.

GaEi, avec son vocal inédit, fait tendre l'oreille aux jeunes femmes entre 18 et 35 ans. De plus, il a ce côté mauvais garçon qui séduit les amateurs de dancehall comme son ami Basta Lion. Ce dernier a d'ailleurs hissé haut le drapeau malgache à l'international. Enfin, Zakai sera également de la partie. Ce parolier jongleur de mots mettra le feu. Une occasion aussi pour ce talentueux jeune homme de chanter en live son dernier EP « Mangatsiaka ». Oui, le froid commence à se faire sentir à Paris. En revanche, Zakai apportera une chaleur intense sur les planches.

Ces bonhommes transporteront l'assistance dans des dimensions colorées avec des mélodies douces mais percutantes. La soirée sera animée par les platinistes Teejay Jerry, El Rico, 8Mims. Bref, tout le monde sera satisfait. La diaspora, ainsi que les amateurs de la musique malgache en général, vont se régaler !