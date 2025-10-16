Madagascar: Tsivery Harisoa Mao Tse Toung - Le peuple appelle à un véritable changement

16 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Une foule imposante a de nouveau convergé hier vers la Place du 13 mai, devant la mairie d'Analakely.

Politiques, artistes, influenceurs et simples citoyens ont répondu à l'appel de la mobilisation, symbole d'un réveil populaire face à la situation nationale. Pour Tsivery Harisoa Mao Tse Toung, journaliste et analyste, cette présence massive illustre la détermination du peuple à défendre sa dignité. « Tandroka aron'ny vozona ny vahoaka », a-t-il déclaré, signifiant que le peuple est la corne qui protège le cou de la Nation.

« Si le CAPSAT n'était pas sorti aux côtés du peuple, nous serions encore plongés dans une bataille sans fin », a-t-il poursuivi. Selon lui, le pays traverse une période charnière où la parole citoyenne doit primer sur la force des armes. « Pouvons-nous seulement nous écouter les uns les autres ? », s'est-il interrogé, déplorant « un grand recul pour le pays ».

Révolution pacifique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Évoquant les drames du passé, Tsivery Harisoa Mao Tse Toung a rappelé les nombreux incidents et affrontements qui ont coûté la vie à des soldats malgaches. « Il ne faut pas dénigrer ceux qui ont versé leur sang », a-t-il souligné, tout en appelant à une révolution pacifique et morale. Madagascar, a-t-il rappelé, a connu six révolutions - de 1947 à 2009 - et la lassitude populaire s'installe.

« Ce n'est plus une question de position gouvernementale, mais de changement véritable », a-t-il insisté. Le pays, selon lui, s'effondre sur tous les plans : économique, social et communautaire. « Ce ne sont pas les ministères qu'il faut changer, mais le système tout entier », a-t-il affirmé, en évoquant les failles d'un accord datant du 14 septembre 1958, toujours présent dans la structure de l'État.

Historique

Face à cette situation, Tsivery Harisoa Mao Tse Toung a lancé un appel vibrant : « Ne soyons pas stupides. Nous sommes nombreux, désespérés parfois, mais nous restons le coeur de ce pays. Remercions les paysans, les agriculteurs, ceux qui ont faim mais qui travaillent encore. Aidons-nous maintenant. » Selon lui, « l'arrivée du colonel Michaël Randrianirina au pouvoir n'est pas un hasard, mais le signe d'un tournant historique ». Il a d'ailleurs évoqué l'exemple du colonel Ratsimandrava, figure emblématique tombée le 11 février, qui déclarait : « Tsy miamboho adidy aho, mon Général » - « Je ne faillirai pas à mon devoir ». Une phrase qui, selon lui, doit inspirer les dirigeants actuels.

Indépendance financière

Pour Tsivery Harisoa Mao Tse Toung, la lutte ne doit pas se limiter à la conquête d'un siège politique, mais porter sur un véritable changement d'idées et de valeurs. « Nous ne voulons pas d'une bataille pour des sièges, mais pour une vision », a-t-il martelé. Il a rappelé que les étudiants ont souvent été à l'origine des grands mouvements de changement, depuis 1972, parce que « l'éducation reste la base de toute révolution ». Aujourd'hui, il appelle à une éducation tournée vers l'indépendance financière et la conscience nationale. « Le pétrole a coulé à Tsimiroro, mais c'est la morale qui doit couler dans nos veines », a-t-il conclu, dans un ton mêlant gravité et espoir.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.