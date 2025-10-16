Madagascar: Conseil municipal d'Antananarivo - La CUA réclame la gestion directe de ses fonds

16 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Réunion budgétaire

Le conseil municipal de la capitale a tenu hier une réunion à huis clos à la mairie d'Analakely. L'ordre du jour portait principalement sur le budget mensuel de l'année 2025. Les conseillers municipaux, qu'ils soient en exercice ou non, ont pris part au vote.

Selon Toavina Ralambomahay, conseiller municipal, la question de la gestion financière de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) reste un point sensible. « Lorsque nous étions dans l'opposition, nous avons toujours soutenu que l'argent de la commune ne devait pas être versé au Trésor public », a-t-il rappelé.

Pouvoir financier

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le conseiller estime aujourd'hui que la situation doit évoluer, puisque la majorité municipale soutient désormais le gouvernement. « L'argent de la commune devrait rester à la CUA, car une grande partie des fonds est encore au Trésor public, ce qui rend difficile l'émission de monnaie ou le paiement des salaires », a-t-il expliqué. Il plaide ainsi pour une réelle décentralisation du pouvoir financier afin que la commune puisse gérer directement ses ressources.

« La commune doit disposer de sa propre trésorerie, sans attendre que le Trésor public débloque les primes, comme l'IFPB (ImpôtFoncier sur la Propriété Bâtie) qui appartient à la CUA et ne devrait pas être sous le contrôle du Trésor public », a conclu Toavina Ralambomahay.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.