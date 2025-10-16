Madagascar: Conseil municipal d'Antananarivo - La CUA réclame la gestion directe de ses fonds

Réunion budgétaire

Le conseil municipal de la capitale a tenu hier une réunion à huis clos à la mairie d'Analakely. L'ordre du jour portait principalement sur le budget mensuel de l'année 2025. Les conseillers municipaux, qu'ils soient en exercice ou non, ont pris part au vote.

Selon Toavina Ralambomahay, conseiller municipal, la question de la gestion financière de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) reste un point sensible. « Lorsque nous étions dans l'opposition, nous avons toujours soutenu que l'argent de la commune ne devait pas être versé au Trésor public », a-t-il rappelé.

Pouvoir financier

Le conseiller estime aujourd'hui que la situation doit évoluer, puisque la majorité municipale soutient désormais le gouvernement. « L'argent de la commune devrait rester à la CUA, car une grande partie des fonds est encore au Trésor public, ce qui rend difficile l'émission de monnaie ou le paiement des salaires », a-t-il expliqué. Il plaide ainsi pour une réelle décentralisation du pouvoir financier afin que la commune puisse gérer directement ses ressources.

« La commune doit disposer de sa propre trésorerie, sans attendre que le Trésor public débloque les primes, comme l'IFPB (ImpôtFoncier sur la Propriété Bâtie) qui appartient à la CUA et ne devrait pas être sous le contrôle du Trésor public », a conclu Toavina Ralambomahay.