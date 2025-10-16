Madagascar: Situation au pays - La France se tient disponible pour la recherche d'une solution

Alors que des militaires viennent de prendre le pouvoir à Madagascar, la France appelle au dialogue et à la responsabilité des acteurs locaux pour trouver une solution pacifique et durable.

Face à la situation préoccupante à Madagascar, la France exprime sa solidarité envers le peuple malgache, particulièrement les victimes des violences récentes. Un communiqué du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, publié hier, souligne l'urgence de répondre aux aspirations profondes du peuple, en particulier des jeunes, qui réclament justice, égalité des chances et respect des droits fondamentaux.

La France rappelle que ces revendications doivent être pleinement entendues et prises en compte par les autorités malgaches. Les événements tragiques de ces dernières semaines, marqués par des violences, ont laissé plusieurs blessés, dont une manifestante évacuée en urgence vers la Réunion. Cette situation dramatique met en lumière la nécessité de préserver les principes démocratiques, les libertés et l'État de droit, essentiels à la construction d'une société juste et pacifique. La France se tient, selon le communiqué, disponible pour la recherche d'une solution.

Souveraineté malgache

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans cet esprit, la France se montre prête à soutenir les efforts de médiation menés par les institutions régionales telles que l'Union africaine (UA), la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) et la Commission de l'Océan Indien (COI), afin de trouver une issue pacifique à la crise. La communauté internationale, selon Paris, doit être un acteur clé dans cette démarche.

En outre, la France lance un appel à la responsabilité de tous les acteurs malgaches, qu'ils soient politiques, sociaux ou institutionnels, pour qu'ils privilégient le dialogue et évitent les violences. Le climat doit être apaisé pour permettre à chacun de s'exprimer librement. Paris insiste aussi sur le respect de la souveraineté malgache, tout en veillant à ce que la sécurité et le bien-être de la population restent prioritaires.

Enfin, la sécurité des ressortissants français à Madagascar est assurée, avec une vigilance constante des autorités consulaires. En ce moment difficile, la France appelle à l'unité des forces malgaches pour trouver une solution durable et pacifique, afin d'offrir au peuple malgache un avenir de paix et de prospérité.