Madagascar: Colonel Charles Andrianasoavina - Retour au pays après sept ans d'exil

Le colonel Charles Andrianasoavina a foulé le sol national hier matin, marquant son retour après sept années d'exil à l'île de La Réunion.

À son arrivée à l'aéroport d'Ivato, il a été chaleureusement accueilli par des militaires du Capsat, témoignant de l'importance de son retour pour le milieu militaire. Dès son atterrissage, le colonel a pris la direction du camp Capsat, son ancien lieu de service, et actuel quartier général des dirigeants militaires.

Charles Andrianasoavina n'est pas étranger à la scène politique du pays. En 2018, il a soutenu Marc Ravalomanana lors des élections présidentielles, un choix qui marque un tournant dans son parcours, lui qui était un fervent partisan d'Andry Rajoelina lors des événements de 2009. Ce changement d'allégeance a été très remarqué.

Le colonel pourrait jouer un rôle clé dans cette transition qui s'installe. Le retour du colonel Andrianasoavina est à suivre de près, tant sur le plan militaire que politique, alors que le pays s'efforce de trouver un équilibre dans un contexte de tensions persistantes.