Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a accordé une audience, mardi 14 octobre 2025, à une délégation de la République du Ghana conduite par l'ambassadeur Alexander Grant Ntrakwa.

Cette audience tenue le jour de l'ouverture de la réunion des experts dans le cadre de la 13e Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Ghana, a permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté commune de poursuivre les efforts engagés par Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré et John Dramani Mahama, en vue de renforcer les acquis en matière de coopération bilatérale.

« Nous avons réitéré, lors de nos échanges avec le ministre des Affaires étrangères, notre volonté de poursuivre les initiatives multiformes des deux chefs d'Etat pour consolider les liens d'amitié et de collaboration entre nos deux pays », a déclaré le chef de la délégation ghanéenne. Les discussions ont également porté sur les secteurs d'intérêt commun tels que l'amélioration des flux au niveau des ports ghanéens, le commerce, les investissements, l'artisanat et la culture, avec pour objectif de promouvoir davantage les richesses et potentialités des deux nations, tout en explorant d'autres perspectives de coopération.

Le chef de la diplomatie burkinabè a traduit ses félicitations et ses encouragements aux experts ghanéens et burkinabè, tout en indiquant que les plus hautes autorités des deux pays ont de fortes attentes de cette Commission mixte de coopération.

Il a saisi l'occasion pour traduire sa gratitude au ministère en charge des affaires étrangères et aux autorités du Ghana, pour l'accompagnement et les facilités accordés aux représentations diplomatique et consulaire du Burkina Faso au Ghana, notamment en matière de gestion de la diaspora burkinabè. La délégation ghanéenne en a profité pour saluer la partie burkinabè, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont elle bénéficie depuis son arrivée au pays des Hommes intègres.