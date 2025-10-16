Burkina Faso: Jeu de l'ACNOA zone III - Le pays champion en Taekwondo

Le Taekwondo burkinabè a démontré sa suprématie régionale en remportant la première place aux Jeux de l'Association des Comités nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA), zone III. Les finales, qui se sont déroulées dans la soirée du mardi 14 octobre 2025 à la salle des arts martiaux du CNOSB, ont permis aux Etalons de rafler cinq médailles d'or, une d'argent et une de bronze.

Malgré un temps de préparation jugé " très bref " par la Fédération, les taekwondoïstes burkinabè ont affiché un excellent niveau lors de ces deuxièmes jeux de l'ACNOA. La domination masculine a été totale dans trois catégories. Il s'agit de Trésor Kaboré (-68kg), de Traoré Mohamed Lamine (-80kg) et de Armel Fleury Bama (+87kg). Lassina Doumbia (-58kg) a complété le palmarès masculin avec une médaille d'argent. Du côté des dames, la performance est tout aussi remarquable, avec deux athlètes qui s'adjugent le titre de championne de la zone, avec Mariam Doumbia (-57kg) et Chawquia Zabsonré (-68kg).

Enfin, Ida Kevine Bama (-49kg) est montée sur le podium avec la médaille de bronze.

Mohamed Lamine Traoré, médaillé d'or, a partagé ses impressions sur la difficulté de l'épreuve : « Ces jeux de l'ACNOA se sont bien passés. Par la grâce de Dieu, on termine bien à la première place. Ce n'était pas facile avec les entraînements. La compétition était de taille, les adversaires étaient de taille, surtout avec des pays comme le Niger où le Taekwondo fait partie des disciplines phares ». Il a toutefois salué le soutien des supporters, tout en reconnaissant que la gestion du poids et la fatigue accumulée ont été les principales difficultés.

Forts de ce succès régional, les regards des athlètes et de la Fédération se tournent immédiatement vers la prochaine échéance, le championnat du monde de Taekwondo 2025 prévu à Wuxi, en Chine, du 24 au 30 octobre. Le président de la Fédération burkinabè de Taekwondo, William Ouédraogo, a exprimé son « grand sentiment de satisfaction » et a immédiatement annoncé l'étape suivante, confirmant l'ambition mondiale du pays des Hommes intègres : « le prochain défi, c'est déjà le championnat du monde.

Dès la semaine prochaine, il y a les trois leaders qui vont s'envoler pour la Chine. Nous avons Faissal Sawadogo qui est champion d'Afrique en titre, Ibrahim Maïga qui est champion d'Afrique des clubs en titre et Bama Ida qui est championne d'Afrique en titre aussi. On a bon espoir de ramener la première médaille mondiale de Taekwondo au Burkina Faso ».