Soudan: Al-Burhan et Al-Sissi tiennent des entretiens bilatéraux au Palais Al-Ittihadiya

Le Président du Conseil de Souveraineté et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdel Fattah Al-Burhan, est arrivé Mercredi dans la capitale Egyptienne, Le Caire, pour une visite officielle, où a été accueilli au Palais Al-Ittihadiya par le Président Egyptien Abdel Fattah Al-Sissi, et ils ont tenu une séance de discussions conjointes.

Les pourparlers ont passé en revue le développement des relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération conjointe dans les divers domaines, ainsi que les développements de la situation au Soudan et les questions d'intérêt commun.

Les discussions ont souligné la profondeur et la fermeté des relations solides entre les deux pays et l'importance de les relancer pour servir les intérêts communs des deux pays et des deux peuples frères.

Le Président du Conseil de Souveraineté est accompagné lors de la visite par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Mohieddin Salem Ahmed, et le Directeur de Service de Renseignements Généraux, Général Ahmed Ibrahim Mufadal.