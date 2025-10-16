Soudan: Le Cabinet condamne l'attaque terroriste par la milice Al-Daglo sur la ville Omdurman

16 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Conseil des Ministre a condamné fermement l'attaque terroriste menée Mercredi matin par la milice Al- Daglo sur la ville Omdurman, État de Khartoum, utilisant de drones, affirmant que les actions de cette milice constituent une violation répétée contre les citoyens et une violation flagrante du droit international humanitaire.

Voici le texte du communiqué publié par la SUNA :

Communiqué du Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres condamne fermement les violations commises par la milice terroriste Al-Daglo et dénonce l'attaque menée par la milice Mercredi 15 Octobre 2025 au matin visant la ville Omdurman, État de Khartoum, avec des drones.

Cette attaque perfide s'ajoute au registre des crimes sanglants commis par la milice contre les citoyens Soudanais et constitue une prolongation de ses violations flagrantes et répétées du droit international humanitaire.

Le Conseil des Ministres condamne ce comportement terroriste qui vise les citoyens et leurs biens, et appelle la communauté internationale et les organisations internationales et régionales concernées à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux agissements de la milice Al-Daglo contre des civils innocents, à la classer comme organisation terroriste qui doit être traduite en justice et éliminée par tous les moyens et toutes les procédures légales en vigueur, et d'interdire et tenir responsables les pays qui soutiennent et ou coopèrent avec elle.

